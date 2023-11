Gut-Behramijeva ubranila zmago, Ana Bucik s preveč napakami

Alpske smučarke so se preselila v ZDA, Killington v Vermontu je najprej gostil veleslalom (v nedeljo bo še slalom). Tako kot lani ga je dobila Lara Gut-Behrami, ki je z ivrstnim finalnim nastopom vodilno po prvi vožnji Alice Robinson premagala za 62 stotink. Tretje mesto je osvojila MIkaela Shiffrin. Ana Bucik, je že po prvi vožnji zaostajala več kot dve sekundi (23. mest0), preveč napak naredila tudi v drugi in osvojila 21. mesto. Neja Dvornik je tekmo končala že po prvi vožnji, saj je bila 37., enako Andreja Slokar na 53. mestu.

V Killingtonu nastopajo tri Slovenke, Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik, ki so s prvih treh tekem sezone nekaj ostale dolžne. Edina je točke osvojila Bucikova. Sezono je začela z najboljšim veleslalomom kariere v Söldnu, ko je ledeniško preizkušnjo na Rettenbachu končala na 11. mestu. Manj uspešna je bila v svoji najmočnejši disciplini, v slalomu. Na prvem slalomu v Leviju je po napaki pristala v snegu in ostala brez finala, na drugem pa je zasedla 18. mesto.

Ana Bucik Foto: Guliverimage In tudi na sobotni veleslalomski tekmi na severovzhodu ZDA je bila Bucikova edina Slovenka s točkami. Po prvi vožnji je bila z zaostankom višjim od dveh sekund na 23. mestu. Do petnajsterice jo je ločilo manj kot pol sekunde, a ji tudi finalni nastop ni uspel najbolje. Je imelo pa na zahtevni progi in ob slabi vidljivosti nekaj njenih tekmecih še več težav in je Ana zato napredovala na končno 21. mesto (+3,15).

Neja Dvornik je z zaostankom dveh sekund in 74 stotink tekmo končala na 37. mestu. Več kot štiri sekunde pa je zaostala povratnica po poškodbi kolena Andreja Slokar, kar je v konkurenci 65 smučark zadoščalo za 53. mesto (59 jih je prišlo v cilj prve vožnje).

Ana Bucik: Nobena vožnja mi ni uspela dobro

Ana Bucik Foto: Boštjan Podlogar/STA "Nobena vožnja mi ni uspela dobro. Žal nisem uspela dobiti tistih pravih občutkov, da bi lahko stoodstotno napadla. Sneg je tak, da kaznuje vsako napako. In teh je bilo pri meni preveč," je svoj nastop veleslalomski nastop v Killingtonu opisala Bucikova, ki bo imela novo priložnost v nedeljo na slalomu. "Zdaj si želim čim bolje spočiti za jutri, ker me je zadnji teden malo spremljala bolezen. Da bo več moči, da bodo noge hitre, kot morajo biti na slalomu."

Killington, veleslalom, (Ž):



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:53,05

2. Alice Robinson (NZ) +0,62

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,81

4. Sara Hector (Šve) +1,06

5. Valerie Grenier (Kan) +1,44

6. Federica Brignone (Ita) +1,77

7. Julia Scheib (Avt) +1,84

8. Paula Molzan (ZDA) +1,90

9. Sofia Goggia (Ita) +1,95

10. Petra Vlhova (Svk) +1,98

...

21. Ana Bucik (Slo) +3,15

37. Neja Dvornik (Slo) +2,74

53. Andreja Slokar (Slo) +4,34

Osma veleslalomska zmaga za Gut-Behrami

Specialistka za veleslalom Alice Robinson z Nove Zelandije je imela lepo priložnost za svojo četrto zmago v svetovnem pokalu, prvo po dveh letih in pol. Sploh prvič je vodila po prvi vožnji in imela pred Švedinjo Saro Hector šest stotink prednosti, lanska zmagovalka te tekme Švicarka Lara Gut-Behrami pa je na tretjem zaostajala osem stotink. Majhne razlike so napovedale zanimiv finale, tudi Američanka Mikaela Shiffrin na petem mestu je zaostala samo 23 stotink.

Alice Robinson je vodila po prvi vožnji. Foto: Reuters Vrstni red se je v finalu kar premešal, odlično sta odpeljali Gutova in Shiffrinova. Švicarka je s prednostjo 62 stotink skočila na prvo mesto, Američanka pa na tretje, za zmagovalko je zaostala 81 stotink. Med njima je torej končala Novozelandka.

S sedmim mestom je svoj potencial pokazala mlada Avstrijka Julia Scheib. Italijanka Sofia Goggia se očitno med najboljše prebija tudi v veleslalomu. S številko 31 je prišla na deveto mesto. Odslej bomo pozorni tudi na Italijanko Laro Colturi, ki nastopa za Albanijo. Najstnica je osvojila 12. mesto.