Zadnja priložnost za Ilko Štuhec

V soboto je bil zaradi močnega vetra in slabe napovedi kar pričakovano odpovedan prvi od dveh smukov svetovnega pokala alpskih smučark pod Matterhornom v Zermattu v Švici s ciljem nad Cervinio v Italiji. Alpske smučarke novo priložnost čakajo to nedeljo, ko naj bi se prvi smuk sezone začel ob 12. uri. Ilka Štuhec bo nosila številko devet.

Ženskam je bil do zdaj omogočen le eden izmed treh treningov, tekma, ki je bila načrtovana za soboto, pa je bila najprej prestavljena, nato pa zaradi zahtevnih vremenskih razmer dokončno odpovedana. V prejšnji sezoni ni bilo mogoče izvesti nobene tekme na tem novem prizorišču svetovnega pokala, prejšnji teden pa so brez tekem na tem prizorišču ostali tudi alpski smučarji.

Če bodo alpske smučarke vendarle dočakale priložnost, bo smuk ob 12. uri odprla Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie. Slovenska šampionska Ilka Štuhec bo nastopila deveta, lanska dobitnica malega kristalnega globusa v smuku, Italijanka Sofia Goggia, pa bo startala 13. Štuhčeva je na edinem preizkusu proge nastopila precej zadržano in osvojila 35. mesto. Slovenska šampionka ter svetovna prvakinja iz let 2017 in 2019 je v pretekli sezoni doživela novo pomlad. Po skoraj štirih letih je decembra v svetovnem pokalu znova stopila na oder za zmagovalke, v svojo zbirko je dodala dve zmagi v svetovnem pokalu, skupno pa štiri uvrstitve med najboljše tri. Na koncu je v smukaški razvrstitvi osvojila drugo mesto.