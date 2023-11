Shiffrinova še šestič, izjemna Slokarjeva olajšana in nasmejana

Andreja Slokar je osvojila prve točke po težki poškodbi in to kar za sedmo mesto!

Andreja Slokar je osvojila prve točke po težki poškodbi in to kar za sedmo mesto! Foto: Guliverimage

Čeprav se je zdel drugi nastop Petre Vlhove odličen, pa je Mikaela Shiffrin odsmučala še bolje (najhitreje v obeh vožnjah) in v Killingtonu v ameriškem Vermontu še šestič dobila slalomsko tekmo. S sedmim mestom je navdušila Andreja Slokar, saj so to njene prve točke po letu in pol. Prejšnjo sezono je izpustila zaradi poškodbe kolena. Točke sta osvojili tudi 18. Neja Dvornik in 20. Ana Bucik.

Mikaela Shiffrin Foto: Guliverimage Američanka Mikaela Shiffrin je že v prvi vožnji ubrala najhitrejšo linijo med količki. Nemka Lena Dürr je na drugem mestu zaostajala 19 stotink, Slovakinja Petra Vlhova pa na tretjem 28 stotink sekunde. Slednja je v finalu smučala izvrstno in ob prihodu skozi cilj takrat vodilno Švicarko Wendy Holdener prehitela za celo sekundo. Zdelo se je, da ji bo tudi Shiffrinova težko kos. Pa ji je bila! Lani je v Killingtonu v finalu odpovedala, letos pač ne. In je še šestič dobila slalomsko tekmo na tem prizorišču. To je Američankina 90. zmaga v svetovnem pokalu (55. v slalomu) oziroma že 141. uvrstitev na stopničke. Dürrova je na koncu na petem mestu zaostala več kot sekundo in pol.

Ana Bucik Foto: Guliverimage V finale so se prvič to zimo uvrstile vse tri Slovenke: Andreja Slokar s 14. mestom, Neja Dvornik kot 17. in Ana Bucik na 19. mestu (+2,06). Finalni nastop povratnice po poškodbi je bil še boljši. Ko je prišla skozi cilj, je povedla, na njenem obrazu pa se je izrisalo olajšanje in velik nasmeh. Sedem tekmovalk je nato zaostalo za njo in osvojila je sedmo mesto (+2,18), kar je tudi najboljša slovenska uvrstitev v Killingtonu. Preostali dve Slovenki sta v finalu nekaj izgubili, Dvornikova je bila 18. (2,81), Bucikova pa 20. (+2,95).

Killington, slalom (Ž):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:42,02

2. Petra Vlhova (Svk) +0,33

3. Wendy Holdener (Švi) +1,37

4. Lena Dürr (Nem) +1,56

5. Marta Rossetti (Ita) +1,74

6. Michelle Gisin (Švi) +2,01

7. Andreja Slokar (Slo) +2,18

8. Paula Molzan (ZDA) +2,19

9. Sara Hector (Šve) +2,25

10. Zrinka Ljutić (Hrv) +2,26

...

18. Neja Dvornik (Slo) +2,81

20. Ana Bucik (Slo) +2,95

Bucik: Nisem se počutila v redu

"Žal se res nisem počutila v redu. Od sredine proge je bila bolj borba sama s sabo kot pa s progo. Bolezen me ni ujela v pravem trenutku. Teden do naslednje tekme bom skušala izkoristiti, da bom za nadaljevanje sezone bolje pripravljena," je po zanjo skromnem 20. mestu povedala Bucikova, ki jo je ves teden mučila bolezen.

Najboljše tri na slalomu v Killingtonu. Še šestič ga je dobila Mikaela Shiffrin. Foto: Guliverimage

Karavana svetovnega pokala ostaja v Severni Ameriki. Smučarke bodo premierno nastopile v Tremblantu v Kanadi, kjer bosta prvi decembrski konec tedna na sporedu dva ženska veleslaloma.

Svetovni pokal, skupni seštevek (5/43):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 350 točk

2. Petra Vlhova (Svk) 266

3. Sara Hector (Šve) 224

4. Lara Gut-Behrami (Švi) 200

5. Lena Dürr (Nem) 190

6. Wendy Hodener (Švi) 131

7. Katharina Liensberger (Avt) 124

8. Federica Brignone (Ita) 120

9. Zrinka Ljutić (Hrv) 119

10. Alice Robinson (NZ) 109

...

19. Ana Bucik (Slo) 58

29. Andreja Slokar (Slo) 36

48. Neja Dvornik (Slo) 13



Slalomski seštevek (3/11):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 250 točk

2. Lena Dürr (Nem) 190

3. Petra Vlhova (Svk) 180

4. Sara Hector (Ita) 124

5. Wendy Holdener (Švi) 114

6. Leona Popović (Hrv) 107

7. Ali Nullmeyer (Kan) 100

8. Katharina LIensberger (Avt) 92

9. Zrinka Ljutić (hrv) 81

10. Katharina Huber Avt) 80

...

20. Andreja Slokar (Slo) 36

25. Anu Bucik (Slo) 24

33. Neja Dvornik (Slo) 13