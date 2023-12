Saj ni res, pa je: še en smuk odpovedan

Karavana alpskih smučarjev je zbrana v Beaver Creeku, kjer naj bi ta konec tedna specialisti za hitre discipline le odpeljati prvo tekmo, skupaj tri. A je petkov smuk torej že odpovedan, tokrat zaradi prevelike količine snega. Po prvotnem načrtu je za soboto predviden še en smuk, za nedeljo pa superveleslalom.

Tekma odpovedana zaradi novega snega in skrbi za varnost, je sporočila FIS:

❌🌨️ Due to last night's snowfall, and prioritizing the safety of our athletes, today's Men's Downhill at Beaver Creek has been cancelled. Finger crossed for this weekend.🤞🏼#fisalpine pic.twitter.com/dWvc5Sdqyq