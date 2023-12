Bodo specialisti za hitre discipline vendarle dočakali prvo tekmo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpski smučarji so zbrani v Val Gardeni, kjer se organizatorji nadejajo, da jim bo po vseh odpovedih ob 11.45 vendarle uspelo izpeljati prvo tekmo hitrih disciplin v novi sezoni. Na štartu so trije Slovenci.

Specialisti za hitre discipline bi se morali za prve točke nove sezone boriti že pred mesecem dni na smukih pod Zermattom, a sta obe preizkušnji odpadli. Organizatorjem je vreme nato zagodlo tudi v Beaver Creeku, kjer je prav tako odpadel celoten tekmovalni spored.

Zdaj upajo, da se jih vreme usmili v Italiji, natančneje v Val Gardeni, pa čeprav v zadnjih dneh ni šlo vse po načrtih. V torek je organizatorjem uspelo izpeljati edini smukaški trening, medtem ko je sredin odpadel. Na edinem treningu je bil najhitrejši Američan Jared Goldberg, drugi pa najboljši smukač lanske sezone Alexander Aamodt Kilde.

Na današnji smuk - zjutraj bi lahko spet snežilo - je prijavljenih 64 tekmovalcev, med njimi so tudi trije Slovenci. Miha Hrobat ima številko 23, Martin Čater 45, Nejc Naraločnik pa 48. Slovenci so torkov trening končali na 34., 35. in 55. mestu.

Če bo vreme dovoljevalo, bo smukaško preizkušnjo ob 11.45 odprl Kanadčan Cameron Alexander, Kilde bo nastopil kot deseti.

Spored v Val Gardeni v petek predvideva superveleslalom, v soboto pa še en smuk.