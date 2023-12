Krik veselja, po 46 letih v Gardeni končno zmaga Južnotirolca

V Val Gardeni je potekal drugi smuk sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev. Prvič je smuk na progi Sassolungo dobil domačin Dominik Paris, Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja je premagal za 44 stotink. Tretje mesto je osvojil Bryce Bennett. Miha Hrobat je za 22. mesto zaostal sekundo in 75 stotink. Martin Čater in Nejc Naraločnik sta bila med zadnje uvrščenimi.

Aleksander Aamodt Kilde Foto: Reuters Po številnih odpovedih zaradi slabega vremena so sezono v Val Gardeni vendarle odprli tudi specialisti za hitri disciplini. Prvi smuk sezone je v četrtek na skrajšani progi Sassolungo dobil Američan Bryce Bennett, petkov superveleslalom je pripadel Avstrijcu Vincentu Kriechmayrju, to soboto pa so imeli specialisti za hitri disciplini novo priložnost. Šlo je še za klasični smuk s štartom pod mogočno goro Sassolungo in ciljem v vasici v Santa Cristina v dolini Gardena, dolg dve minuti.

Krik veselja Foto: Reuters Zadnji domačin, torej Južnotirolec, z zmago na klasičnem smuku v Val Gardeni, je bil Herbert Plank davnega leta 1977. Dolga leta je čakal na svojega naslednika. Zdaj ga je le dobil. Dominik Paris, zmagovalec že 17 smukov v svetovnem pokalu (skupaj pa 21 tekem), je pri 34 letih končno osvojil tudi prvo zmago na smuku na progi Sassolungo. Odsmučal je res izjemno, v manj kot dveh minutah. Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ki je prav tako odpeljal izvrstno in se je zdelo, da bo dobil to tekmo, je prehitel za 44 stotink.

Miha Hrobat Foto: Reuters V lov za novimi točkami svetovnega pokala so se podali tudi trije slovenski smučarji. Miha Hrobat je s številko 29 zaostal sekundo in 75 stotink. Ko je prišel v cilj, je bil 20., pozneje sta ga prehitela samo še dva smučarja, saj je bil večji del proge že v senci in podlaga zato ni bila več tako hitra. Tudi razlike med tekmovalci so bile tokrat precej večje kot v četrtek in petek. Kar tri sekunde in 65 stotink je tako zaostal drugi Slovenec na štartu Martin Čater, več kot štiri pa Nejc Naraločnik. Končala sta na 53. oziroma 56. mestu, uvrščenih pa je bilo 59 smučarjev.

Val Gardena, smuk, v živo (M):



1. Dominik Paris (Ita) 1:59.84

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) +0,44

3. Bryce Bennett (ZDA) +0,60

4. Cyrpien Sarrazin (Fra) +0,65

5. James Crawford (Kan) +0,67

6. Nils Allegre (Fra) +0,87

7. Mattia Casse (Ita) +0,92

7. Marco Odermatt (Švi) +0,92

9. Marco Schwarz (Avt) +0,95

10. Niels Hintermann (švi) +1,13

...

22. Miha Hrobat (Slo) +1,75

53. Martin Čater (Slo) +3,65

56. Nejc Naraločnik (Slo) +4,04

Hrobat: Zadovoljen, da sem se pobral po včerajšnjem slabšem rezultatu

Miha Hrobat Foto: Reuters "Bi rekel, da mi je smuk kar dobro uspel. Kar dober rezultat, saj moje drsalno znanje ni tako dobro. Bilo je nekaj manjših napak. Mogoče na vrhu proga že postaja malo počasnejša. Jaz sem kar zadovoljen, da sem se pobral po včerajšnjem slabšem rezultatu," je po svojem nastopu povedal Hrobat.

"Klasična Gardena. Sonce se skrije za goro in z visokimi številkami uspejo samo redki. Poskušal sem tiščati na polno, a se mi čez prvi skok predaleč skočil in nisem ujel vala, da bi jih lepo izpeljal," je razlog za visok zaostanek pojasnil Čater. "Vse skupaj je bilo slabo," pa je strnil Naraločnik.

V nedeljo in ponedeljek bodo na dveh veleslalomih v La Villi v sosednji dolini Badia tekmovali smučarji v tehničnih disciplinah, torej tudi Žan Kranjec. Smukače pa naslednji dve tekmi čakata po božiču: na bolj strmi progi v Bormiu bo 28. decembra smuk in 29. superveleslalom. Slovenci bodo pred tekmo v Bormiu trenirali na veleslalomski progi.

Svetovni pokal, skupni seštevek (5/41):



1. Marco Odermatt (Švi) 256 točk

2. Marco Schwarz (Avt) 234

3. Bryce Bennett (ZDA) 178

4. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 160

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 132

6. James Crawford (Kan) 130

7. Manuel Feller (Avt) 124

7. Dominik Paris (Ita) 124

9. Cyprien Sarrazin (Fra) 100

10. Daniel Hemertsberger (Avt) 94

...

29. Žan Kranjec (Slo) 36

57. Miha Hrobat (Slo) 15

86. Martin Čater (Slo) 6



Smukaški seštevek (2/11):



1. Bryce Bennett (ZDA) 160 točk

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 160

3. Dominik Paris (Ita) 124

4. Marco Odermatt (Švi) 96

5. Nils Allegre (Fra) 90

5. James Crawford (Kan) 90

7. Mattia Casse (Ita) 58

8. Cyprien Sarrazin (Fra) 50

9. Stefan Babinsky (Avt) 40

10. Ryan Cochrane-Sigle (ZDA) 38

...

26. Miha Hrobat (Slo) 15

38. Martin Čater (Slo) 1