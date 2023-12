Ilka Štuhec peta, a z mrkim obrazom, brez stopničk tudi Goggia

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V francoskem Val d'Iseru so smučarke odpeljale drugi smuk sezone. Ilka Štuhec je imela po najhitrejšem času na petkovem treningu visoka pričakovanja, na tekmi pa je nekajkrat oddrsela z idealne linije, zato je bil v cilju njen obraz precej resen. A je vseeno osvojila peto mesto. Zmagala je Švicarka Jasmine Flury, blizu sta ji bili samo rojakinja Joana Hählen in Avstrijka Cornelia Hütter.

Dekleta so v tej zimi odpeljala en smuk, najhitrejša je bila Američanka Mikaela Shiffrin, ki ta konec tedna v Savojskih Alpah ne nastopa. Za njo se je v St. Moritzu uvrstila specialistka za hitre discipline, Italijanka Sofia Goggia. Slovenska šampionka Ilka Štuhec je bila v štirinajsta, pričakovala je precej več. Dobro osnovo za boljši dosežek v Val d`Iseru je tlakovala že na treningu. V petek je imela namreč najboljši dosežek med vsemi.

Jasmine Flury Foto: Reuters Mariborčanka, ki je v Val d I`Iseru že dvakrat zmagala, je na sobotni tekmi startala kot 12. Že po zgornjem drsalnem delu je imela dobre tri desetinke zaostanka, v srednjem delu pa je nekajkrat zdrsnila z idealne linije in njen zaostanek se je še povečal. V cilju je za takrat vodilno in na koncu tudi zmagovalko, Švicarko Jasmine Flury, na četrtem mestu zaostala 73 stotink. S številko 15 je Ilko nato prehitela še Goggia, a tudi Italijanka je zaostala za mesti na stopničkah. Proga je bila kljub dežju pred dnevi dobro pripravljena, sicer poledenela in ponekod zelo neravna (smučarkam je kar treslo smuči).

Val d`Isere, smuk (Ž):



1. Jasmine Flury (Švi) 1:43,47

2. Joana Hählen (Švi) +0,22

3. Cornelia Hütter (Avt) +0,24

4. Sofia Goggia (Ita) +0,44

5. Ilka Štuhec (Slo) +0,73

6. Priska Nufer (Švi) +0,76

7. Ariane Rädler (Avt) +0,92

8. Federica Brignone (Ita) +0,94

9. Corinne Suter (Švi) +1,00

10. Mirjam Puchner (Avt) +1,03

Stefanie Fleckenstein Foto: Reuters S svojim nastopom in rezultatom ne moreta biti zadovoljni Švicarka Lara Gut-Behrami in Čehinja Ester Ledecka, ki sta zaostali za več kot sekundo. Zmagovalka dveh letošnjih veleslalomov je bila 11. Šampionka v deskanju v paralelnih disciplinah, ki je pred sezono napovedala, da si želi tudi v smukaški svetovni vrh, je končala na 16. mestu.

Tekma je bila po nastopu številke 23 prekinjena za skoraj pol ure. Kanadčanka Stefanie Fleckenstein je namreč nerodno padla v zadnjih vratih in od bolečin glasno kričala. Očitno si je huje poškodovala koleno. Zdravniki so jo oskrbovali v ciljem izteku. Čeprav je padla v cilj, je progo vseeno izpeljala in bila na koncu celo uvrščena med dobitnice točk (na 27. mesto).

V nedeljo bo na tem francoskem prizorišču še drugi ženski superveleslalom v sezoni.

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (10/42):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 620 točk

2. Federica Brignone (Ita) 457

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 429

4. Petra Vlhova (Svk) 391

5. Sofia Goggia (Ita) 336

6. Sara Hector (Šve) 296

7. Marta Bassino (Ita) 191

8. Lena Dürr (Nem) 190

8. Cornelia Hütter (Avt) 190

10. Zrinka Ljutić (Hrv) 173

...

33. Ilka Štuhec (Slo) 63

35. Ana Bucik (Slo) 62

51. Andreja Slokar (Slo) 36

73. Neja Dvornik (Slo) 13



Smukaški seštevek (2/10):



1. Sofia Goggia (Ita) 130 točk

2. Jasmine Flury (Švi) 113

3. Cornelia Hütter (Avt) 110

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 100

5. Federica Brignone (Ita) 92

6. Joana Hählen (Švi) 86

7. Mirjam Puchner (Avt) 71

8. Ilka Štuhec (Slo) 63

9. Priska Nufer (Švi) 54

10. Corinne Suter (Švi) 53