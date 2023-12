Nekdanji avstrijski smučarski šampion Benjamin Raich se zavzema, da bi bilo v prihodnje manj tekem v svetovnem pokalu, češ da so zaradi več kot 40 tekmovalci bolj podvrženi poškodbam. Eden redkih, ki nastopa na vseh tekmah je njegov rojak Marco Schwarz. Raich meni, da si bo moral vzeti premor in lahko kljub temu prepreči, da bi Marco Odermatt tretjič zapored osvojil veliki kristalni globus.

Benjamin Raich je v sezoni 2005/2006 osvojil tudi veliki kristalni globus. Foto: Getty Images Alpski smučarji s sezono nadaljujejo v Bormiu, kjer bo v četrtek smuk in v petek superveleslalom. To bosta deveta in 10. tekma sezone. Za začetku sezone je sedem moških tekem zaradi vremenskih težav odpadlo, zdaj so jih vendarle uspeli izpeljati šest zapored. Za vse odpovedane tekme niso našli zamenjav, tako je trenutno predvidenih 41 tekem (moralo bi jih biti 45). Čeprav v zadnjih letih le še redki smučarji nastopajo v vseh disciplinah, pa je vse več takih, ki so mnenja, da je tudi teh 41 tekem preveč za eno sezono. Nekdanji uspešni avstrijski smučar Benjamin Raich je vodja sindikata za zdravje tekmovalcev, ki se zavzema, da bi bilo v bodoče na koledarju svetovnega pokala manj tekem.

"Če bomo tako nadaljevali, bo poškodb še več"

"Zavzemamo se za varnost in zdravje tekmovalcev, tako fizično kot mentalno, pa tudi glede napredka v materialih. Seveda pa pri tem pomembno vlogo igra tudi koledar svetovnega pokala. Jasno smo sklenili, da se bomo zavzemali za manj tekem," je za Tiroler Tageszeitung povedal danes 45-letni Raich, ki je v svoji bogati karieri dobil 36 tekem svetovnega pokala, 10 kolajn na svetovnih prvenstvih in štiri na olimpijskih igrah. "35 do 40 tekem bi bila primerna mera. Tako bi tudi lažje nadomestili odpadle tekme." Ker so nedavno programu v Val Gardeni dodali še eno tekmo, jih je bilo v petih dneh kar pet (tri v hitrih in dve v tehničnih disciplinah). "Če bomo tako nadaljevali, ne smemo biti presenečeni, da bo poškodb še več," poudarja Raich.

"Tudi Schwarz si bo moral vzeti nekaj premora"

Marco Schwarz Foto: Reuters A to sezono je Raichov rojak Marco Schwarz pravzaprav edini, ki nastopa v vseh štirih disciplinah (ostali v največ treh, večina le na dveh, Žan Kranjec denimo samo v veleslalomu) in je odpeljal vseh osem tekem. Med med prvo deseterico je bil na vseh, razen na prvem smuku v Val Gardeni. Z zmago na predbožičnem slalomu v Madonni di Campiglio je 28-letnik prevzel vodstvo v skupnem seštevku. "Ni nujno, da se poškodba zgodi prav na tekmi. Ampak če nimaš dovolj premora med tekmami, se ti bo prej ali slej zgodila. Poškodbe se dogajajo, ker imaš premalo časa za regeneracijo. Zato se bo moral tudi Schwarz enkrat ustaviti in si vzeti nekaj premora," je prepričan Raich.

Odermattu lahko izmakne veliki kristalni globus

Marco Odermatt to zimo smuča za svoj tretji zaporedni veliki kristalni globus. Zdi se, da mu bo pri tem edini konkurent Marco Schwarz. A ker Avstrijec nastopa v vseh disciplinah, morda za ceno poškodbe? Foto: Reuters Raich meni, da lahko Schwarz osvoji veliki kristalni globus, četudi izpusti kakšno tekmo. To bi bil velik podvig, saj vemo, kako močan je v svojih treh disciplinah Marco Odermatt. Švicar je to sezono za zdaj nastopil na šestih tekmah (samo na slalomu ne tekmuje) in ima 456 točk, torej le osem manj od Schwarza. "Schwarzy je zelo napredoval, predvsem pa je bolj konstanten. Sooči se lahko z vsemi pogoji na progi. Številni so se bali, da bo slabši v tehničnih disciplinah, ker je dodal smuk. A temu ni tako. Marco je vsestranski smučar. Je v dobrem ritmu." Raich še dodaja, da njegov rojak v tako dobri formi še ni bil. "Je edini smučar, ki lahko trenutno zmaga v vsaki disciplini." Že lani je bil edini, ki je tekmoval v vseh disciplinah, a na smukih še ni bil tako konkurenčen. Še v sezoni 2021/2022 je nastopal samo v slalomu in smuku.