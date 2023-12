Vlhova in Shiffrinova v svojem svetu, Slokarjeva v finalu popravila vtis

Mikaela Shiffrin Foto: Guliverimage V prvi vožnji sta bili razred zase Mikaela Shiffrin in Petra Vlhova. Američanko in Slovakinjo je ločilo le 17 stotink. Nastopili sta kot prva in druga. Vse za njima so visoko zaostale, še največ v prvi jakostni skupini s številko osem Ana Bucik (+2,70). Pred nastopom Andreje Slokar s številko 16 je bila tako Novogoričanka zadnja med uvrščenimi, 13. Ajdovka jo je prehitela, a tudi ona je visoko zaostala, z zaostankom 2,52 je prišla na mesto pred reprezentančno kolegico. Slabša proga (še deževalo je) ni bila izgovor, saj je denimo Katharina Liensberger s številko deset prišla na tretje mesto (+1,06).

Šele Čehinja Martina Dubovka s številko 17 je bila prva, ki je zaostala za Slovenkama. V nadaljevanju so smučarke začenjale zaostajati tudi za tri sekunde in več, tako da sta najboljši Slovenki le prišli v finale, na 16. oziroma 19. mesto. Kot 30. je nastopila še tretja Slovenka Neja Dvornik in zaostala 3,12, kar je zadoščalo za 25. čas prve vožnje.

Courchevel, slalom, (Ž):



1. Petra Vlhova (Svk) 1:48,14

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,24

3. Katharina Truppe (Avt) +2,06

4. Katharina Gallhuber (Avt) +2,62

5. Paula Moltzal (ZDA) +2,64

6. Michele Gisin (Švi) +2,95

7. Kristin Lysdhal (Nor) +3,01

8. Mine Fürst Holtmann (Nor) +3,26

8. Leona Popović (Hrv) +3,26

10. Andreja Slokar (Slo) +3,38

...

20. Neja Dvornik (Slo) +3,91

Odstop: Ana Bucik

Še težji pogoji v drugi vožnji

Ana Bucik Foto: Guliverimage V drugi vožnji so bile zaradi megle razmere še težje kot v prvi. Obenem je med vožnjama v zgornjem delu proge snežilo, v spodnjem pa deževalo. Podlaga je bila vse bolj načeta. Razlike med tekmovalkami so bile manjše kot v prvi vožnji, tako so nekatere smučarke precej pridobile, spet druge izgubile tudi po deset mest in več. Liensbergerjeva je denimo po veliki napaki izgubila dve sekundi in 16 mest. Manjkalo ni niti odstopov, ta se je pripetil tudi Ani Bucik. Povozila je količek.

Pridobili pa sta preostali Slovenki, Dvornikova je napredovala na 20. mesto, Slokarjeva pa z 12. časom finalne vožnje na končno 10. To je njena druga najboljša uvrstitev sezone, boljša je bila le na slalomu v Killingtonu (sedma). To sta tudi dve najboljši uvrstitvi Slovenk v tehničnih disciplinah to zimo. Premoč v tej disciplini sta potrdili Vlhova in Shiffrinova, ki sta že tretjo Katharino Truppe premagali za več kot dve sekundi, Slokarjeva je zaostala 3,38. Zmaga je šla Slovakinji. Njena druga v sezoni. Američanka je dobila preostali slalomski tekmi.

Petra Vlhova se veseli zmage. Foto: Guliverimage

Slokar: Pristop v drugi vožnji je bil boljši

"Videti je bilo težje, kot je bilo v resnici, a je bil oprijem dober. S prvo vožnjo nisem bila zadovoljna. Nisem zadovoljna s svojim pristopom, ker nisem prepričana, da dobro smučam, in mi je zato težje. Druga vožnja je bila boljša. Pristop je bil boljši, nisem pa še zadovoljna s smučanjem," je po 10. mestu dejala Slokarjeva in se dotaknila še trenerskih sprememb: "Jaz sem najbolj zadovoljna, da spet delam s svojim starim trenerjem, ker mu zelo zelo zaupam. On je trener, ki je z mano naredil preskok iz nič v evropskem pokalu do zmage v svetovnem pokalu. S tem sem najbolj zadovoljna. Samo da ne bo pomote: ne gre se, da ne bi zaupala trenerjem, s katerimi sem delala prej, gre se le zato, da je z njim drugačno zaupanje, ko mi je pomagal narediti tak prestop."

Kunc: Čaka nas še veliko dela

"Smučanje še ni na želeni ravni, predvsem Ana ima ogromno nihanj. Ne sestavi dobre vožnje. Nekaj odsekov je dobrih, nato pa povsem zastane z gibanjem. Andreja se dviga rezultatsko in pridobiva na samozavesti. Pri Neji pa vrhunski spodnji del v finalu. Čaka nas pa še veliko dela, saj so ambicije višje od trenutnih rezultatov," pa je po prvi tekmi na novem položaju povedal trener Mitja Kunc.

Svetovni pokal, skupni seštevek (12/43):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 700 točk

2. Federica Brignone (ita) 557

3. Petra Vlhova (Svk) 491

4. Lara Gut-Behrami (Švi) 429

5. Sofia Goggia (Ita) 396

6. Sara Hector (Šve) 296

7. Michelle Gisin (Švi) 243

8. Cornelia Hütter (Avt) 240

9. Marta Bassino (Avt) 191

10. Lena Dürr (Nem) 190

...

36. Ilka štuhec (Slo) 89

41. Ana Bucik (Slo) 62

42. Andreja Slokar (Slo) 62

64. Neja Dvornik (Slo) 24



Slalomski seštevek (4/11):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 330 točk

2. Petra Vlhova (Svk) 280

3. Lena Dürr (Nem) 190

4. Leona Popović (Hrv) 139

5. Sara Hector (Šve) 139

6. Ali Nullmeyer (Kan) 120

7. Wendy Holdener (Švi) 114

8. Michelle Gisin (Švi) 106

9. Katharina Liensberger (Avt) 105

10. Katharina Huber (Avt) 104

...

17. Andreja Slokar (Slo) 62

29. Ana Bucik (Slo) 24

29. Neja Dvornik (Slo) 24

V slalomski razvrstitvi je Vlhova nekoliko zmanjšala zaostanek za Shiffrinovo. Ta ima 330 točk, Vlhova pa 280. Od Slovenk je najvišje Slokarjeva na 17. mestu (62 točk). V skupnem seštevku je 700 točk po 11 tekmah zbrala Shiffrinova, druga je Italijanka Federica Brignone (557), ki v slalomu ne nastopa.

Nov trenerski štab v slovenski ekipi

V slovenskem taboru so v torek predstavili kadrovske spremembe v trenerski vrsti. Nov odgovorni trener je Mitja Kunc, ki bo skrbel predvsem za Bucikovo. V ekipi ostajata Denis Šteharnik in Marko Vukičević, nad treningi Andreje Slokar bo bedel Boštjan Božič, kar je bila njena osebna želja. Najboljša slovenska uvrstitev na slalomih v tej sezoni je sedmo mesto Slokarjeve iz Killingtona.