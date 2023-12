Otežena priprava Zlate lisice: Do 'zadnje minute' moram verjeti, da nam bo uspelo

Vreme je sicer decembra postreglo tudi z nizkimi temperaturami, tako da so lahko pripravljali tehnični sneg. Vendar pa vseh snežnih topov niso mogli zagnati zaradi težav z motno vodo, je stanje predstavil Slivnik. Vodo za strojno zasneževanje s topovi namreč črpajo iz Save, ta pa zaradi mulja, ki se je dvignil zaradi katastrofalne povodni, ni bila primerna za uporabo, saj bi lahko zamašila filtre in šobe topov.

"Trenutno je celoten sistem usposobljen, res je, da smo imeli kar nekaj zagonskih težav, ampak trenutno sistem deluje, česar me zelo veseli," je v izjavi za STA dejal Slivnik, ki pa še ni povsem brez skrbi.

"Trenutna vremenska napoved ni ravno optimistična"

"Trenutna vremenska napoved ni ravno optimistična, je predvsem zelo velika inverzija, se pravi, da je v višinah pretoplo, zaradi toplotnega obrata je nemogoče delati sneg, v cilju pa zadnji dve noči prav tako ni bilo možno zasneževanje. Upam, da se bo ta trend obrnil in da bodo proti koncu tedna temperature znova dopuščale zasneževanje in da bodo lahko izkoristili vsako minuto, ko so temperature pod ničlo," je dejal Slivnik.

"Mislim, da imam z ekipo, ki je zadaj in ki zna delati, in z žičničarji, dosti dobre možnosti, da bodo to izpeljali, nismo pa še stoodstotno sproščeni." Foto: Nebojša Tejić/STA

"Največ tehničnih težav so imeli na startu ženskega veleslaloma, pa na vhodu v zadnjo strmino, kjer imajo primanjkljaj snega," je stanje predstavil Slivnik.

"Nismo še stoodstotno sproščeni"

Da bo proga optimalna in nudila najboljše pogoje tekmovalkam, potrebujejo širino proge približno vsaj 30 m. "To sicer ni cela širina terena. gre za šest ratrakovih širin, kar je dovolj za tekmo. Moram biti tudi malo optimist, da smo blizu tega, nismo še čisto tam, potrebujemo nekaj hladnih noči, idealne bi bile tri, mogoče štiri. Če bomo dobili dve hladni noči, bomo nato morali malo 'poštukati'," je snežne izzive vodje priprave proge in delavcev na terenu predstavil Slivnik.

"Glede na to, da sem vodja tekmovanja, moram do 'zadnje minute' verjeti, da nam bo uspelo. V nasprotnem primeru, jasno, bo treba zapolniti vrzeli, kar se bo zapolniti dalo. Mislim, da imam z ekipo, ki je zadaj in ki zna delati, in z žičničarji, dosti dobre možnosti, da bodo to izpeljali, nismo pa še stoodstotno sproščeni," je dodal.

Pregled stanja proge s strani kontrolorja Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) bo prihodnjo sredo, 27. decembra. Foto: Vid Ponikvar

Pregled proge čez teden dni

Novi vodja skupine, ki pripravlja progo, je zadovoljen, da so na terenu vsi topovi, ki jih lahko takoj začnejo uporabljati. Topovi so že na vrhu strmine, torej na startu moškega veleslaloma za Pokal Vitranc, kjer je treba tudi imeti zadostno debelino snežne podlage za dostop do starta ženskega veleslaloma za Zlato lisico.

Pregled stanja proge s strani kontrolorja Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) bo prihodnjo sredo, 27. decembra. Jubilejna Zlata lisica pa bo prvi konec tedna po novem letu, 6. in 7. januarja, najprej s sobotnim veleslalomom in nato še nedeljskim slalomom.

Slovenska vrsta bo lahko računala na tri tekmovalke za vrhunske uvrstitve Andrejo Slokar, Ano Bucik in Nejo Dvornik, ki se bodo na domači vrhunec zime v dneh pred tekmama za točkovanje svetovnega pokala pripravljale v bližnjem Trbižu na italijanski strani meje.