Vodja panoge alpskega smučanja na SZS Miha Verdnik in vodja reprezentanc Janez Slivnik sta se po sedmih tekmah te sezone odločila za spremembo trenerskega štaba smučark v tehničnih disciplinah. Nov odgovorni trener je Mitja Kunc, ki bo skrbel predvsem za Ano Bucik. V ekipi ostajata Denis Šteharnik in Marko Vukičević . Nad treningi Andreje Slokar bo bedel Boštjan Božič. To je bila njena osebna želja.

"Znotraj ekipe smo skušali reševati, da bi bil učinek na tekmovalce čim boljši. Najprej je bil na treningih malo vključen tudi Janez Slivnik in so stvari kar delovale. Ko smo prišli s priprav, smučanje ni bilo na ravni, ki smo si je želeli. Nato smo trenerje še bolj usmerili na individualno delo posameznih tekmovalk. A tudi to ni prineslo zasuka, zato smo se odločili za spremembe," je na novinarski konferenci spremembe v trenerskem štabu po severnoameriških tekmah uvodoma pojasnil Miha Verdnik. "Spremembo smo želeli narediti, da bi se tekmovalkah obrnila zgodba navzgor."

Miha Verdnik o razlogih za menjavo (vir: STA):

Mitja Kunc Foto: Sportida "To se ne dogaja samo v našem športu, a pri nas ne tolikokrat kot recimo v nogometu. Športniki in trenerji smo skupaj od 150 do 200 dni na leto. Če si tako dolgo skupaj, mora delovati kot najbolje namazan motor. Če tega ni, te kemije v ekipi, je iz dneva v dan težje. Ker tudi rezultatsko ni bilo, kot smo si želeli. Bile so tudi bolezni, poškodbe, manko treninga ... Vse skupaj je pripeljalo do tega, da je treba narediti "šok terapijo". Zato smo se odločili, da glavnega trenerja Gregorja Koštomaja zamenjamo z Mitjo Kuncem. Ta bo predvsem vezan na Ano Bucik. V preteklosti sta že uspešno delala skupaj. Ta prehod ne bo tako trd, ne bo revolucija, saj se poznata že od prej. Prihaja tudi Boštjan Božič, ki bo delal izključno z Andrejo Slokar. Denis Šteharnik ostaja trener Neje Dvornik, načrtovan je bil tudi za Meto Hrovat, ki je še ni zraven," je spremembe v ekipi oznanil Janez Slivnik.

Janez Slivnik o spremembah v trenerskem štabu (vir: STA):

Spremenjen trenerski štab

Mitja Kunc je postal nov glavni trener, Grega Koštomaj zapušča ekipo. Kunc bo odgovoren za Bucikovo, Šteharnik za Dvornikovo in Meto Hrovat ter Božič za Slokarjevo. Vukičević v ekipi ostaja kot pomočnik trenerja.

"Postavljen sem bil pred dejstvo, da se je ona že dogovorila s trenerjem"

Boštjan Božič bo znova delal z Andrejo Slokar. Na njeno izrecno željo. Foto: Sportida Kunca je izbrala in bo plačevala SZS, Božiča pa Slokarjeva, ki je sama izrazila željo, da bi bil znova njen trener oziroma je zvezo postavila pred dejstvo, da on bo njen trener. "Prej je bil Marko Vukičević odgovoren za Andrejo Slokar. Andreja si je želela, da to vlogo prevzame Boštjan. Zdaj imamo torej dodatnega trenerja, ki si ga mi ne moremo privoščiti. Ne, da si ga je zaželela, jaz sem bil postavljen pred dejstvo, da se je ona že dogovorila s trenerjem. Dobil sem željo, da se ga integrira v sistem. Jaz pa toliko trenerjev ne morem imeti na plačilnem seznamu. Marko namreč ostaja zraven, je v vlogi pomočnik od Mitje," je pojasnil Verdnik. "Pravijo, da bodo lahko dobro delali skupaj, da s tem nimajo težav. Včeraj so že naredili načrte. Računam, da bo zadeva delovala," je dodal Slivnik.

Kunc prihaja iz ameriške ekipe Stelle Johansson

Mitja Kunc je bil do nedavno trener Američanke Stelle Johansson, ki se je poškodovala in že končala s sezono. Tako je postal na voljo slovenski zvezi. Naš uspešen nekdanji alpski smučar, zadnji Slovenec s slalomskimi stopničkami v svetovnem pokalu (Wengen 2002), je že skoraj 20 let v trenerskih vodah. Najprej je delal v SK Črna, nato v ekipi Neje Dvornik, na smučarski zvezi pa tako v moški kot ženski ekipi, nazadnje pred dvema sezonama v ženski za tehnične discipline.

Grega Koštomaj in članice slovenske ekipe A za tehnične discipline. Foto: Boštjan Podlogar/STA Poletne priprave in sezono je kot odgovorni trener ženske ekipe A za tehnične discipline začel Grega Koštomaj. Trenerja sta bila Denis Šteharnik in Marko Vukičević, ki torej ostajata v ekipi. Na uvodnih sedmih tekmah je Ana Bucik zbrala 62 točk, Andreja Slokar 36, Neja Dvornik pa 13. Dekleta so dosegla le dva odmevnejša rezultata, Bucikova je bila 11. na veleslalomu v Söldnu, kar je njena najboljša veleslalomska uvrstitev v svetovnem pokalu, povratnica po letu odsotnosti zaradi poškodbe Slokarjeva je točke osvojila s sedmim mestom na slalomu v Killingtonu. Ana Bucik je bila preteklo sezono osma slalomistka svetovnega pokala, eno prej šesta, v tej sezoni je za zdaj samo 25. Njena najboljša slalomska uvrstitev je namreč 18. mesto z druge tekme v Leviju. Nato je sicer imela na tekmah v Severni Ameriki težave z zdravjem.

"Grego zelo cenim in je bila ta poteza zelo težka. A včasih se tako zgodi v življenju. Lahko si najboljši trener ali najboljši tekmovalec, a z nekom ne moreš delati skupaj. Upam, da bomo Grego lahko zadržali v našem sistemu. Z Miho se bomo pogovorili, kako in kaj, saj nam kakovostnih trenerjev manjka," je še povedal Slivnik.

Boljših rezultatov si na SZS želijo tudi zaradi lepšega povabila navijačem na domače tekme svetovnega pokala v Kranjski Gori. Veleslalom bo šestega, slalom sedmega januarja. Pred tem smučarke v tehničnih disciplinah čakajo še tri tekme, 21. decembra slalom v Courchevelu, pred novim letom pa veleslalom in slalom v Lienzu.