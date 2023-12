Italijanka najhitrejša na festivalu odstopov, Ilka Štuhec med najboljših 15

V Val d'Iseru so se specialistke za hitre discipline po sobotnem smuku pomerile še na superveleslalomu. Zmage se je razveselila Italijanka Federica Brignone, Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie pa je s tem, ko je Sofio Goggio pahnila na tretje mesto, preprečila dvojno zmago slovenskih zahodnih sosed. Tekmo je zaznamovalo veliko število odstopov, kar 26. Zahtevna postavitev vrat je mnogim povzročala preglavice, edina slovenska tekmovalka Ilka Štuhec pa je z zaostankom dobrih treh sekund osvojila 15. mesto in prišla do prvih superveleslalomskih točk v tej sezoni.

Superveleslalom, Val d'Isere (ž), najboljših 15: Federica Brignone (Ita) 1:21.58 Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:22.02 Sofia Goggia (Ita) 1:22.17 Cornelia Hütter (Avt) 1:22.45 Michelle Gisin (Švi) 1:22.90 Joana Hählen (Švi) 1:23.29 Laura Pirovano (Ita) 1:23.38 Jasmine Fleury (Švi) 1:23.40 Kira Weidle (Nem) 1:23.44 Emma Aichler (Nem) 1:23.49 Corinne Suter (Švi) 1:23.61 Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:24.04 Mirjam Puchner (Avt) 1:24.42 Christina Ager (Avt) 1:24.60 Ilka Štuhec (Slo) 1:24.61

Odstopi (26): Alice Robinson (NZl), Lara Gut-Behrami (Švi), Marta Bassino (Ita), Mikaela Shiffrin (ZDA), Laura Gauche (Fra), Ester Ledecka (Češ), Isabella Wright (ZDA), Valerie Grenier (Kan), Nadine Fest (Avt), Karen Smadja Clement (Fra), Delia Durrer (Švi) ...

Alpske smučarke so se v Val d'Iseru potegovale za točke svetovnega pokala na drugem superveleslalomu sezone. S prvim so opravile pred tednom dni v St. Moritzu, kjer se je zmage veselila Italijanka Sofia Goggia, medtem ko je edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec na 31. mestu ostala brez točk. Prvič se Mariborčanki tako ni izšlo po načrtih, na drugi tekmi pa se je le znašla na seznamu dobitnic točk. Nastopila je s številko tri. Ko je za takratno vodilno Italijanko Lauro Pirovano, ki je odprla tekmo in na koncu zasedla sedmo mesto, zaostala sekundo in 23 stotink, ni bila pretirano zadovoljna z nastopom. Njen kisel nasmeh, ki so ga ujele televizijske kamere po prihodu v cilj in pogledu na semafor z rezultati, je bil dovolj zgovoren. Edina slovenska predstavnica na tekmi je v nadaljevanju izgubljala mesta, po nastopih uvodnih 15 tekmovalk je zasedala zadnje, 11. mesto, do konca tekme pa so jo prehitele le še štiri tekmice, tako da je osvojila končno 15. mesto.

Na roko so ji šli številni odstopi tekmic. Zaradi zahtevne postavitve vrat na progi je odstopilo več kot 20 tekmovalk, med njimi tudi nekatere izmed kandidatk za najvišja mesta, denimo Američanka Mikaela Shiffrin, Švicarka Lara Gut-Behrami in Italijanka Marta Bassino.

Federici Brignone se nasmiha deveta zmaga za svetovni pokal v superveleslalomu, skupno pa že 24. Največ (10) jih je proslavljala v veleslalomu. Foto: Guliverimage

Zmage, že devete na superveleslalomski preizkušnji za svetovni pokal v karieri, se je razveselila Italijanka Federica Brignone. V mondenem francoskem zimskem letovišču je nekaj časa dišalo celo po dvojni italijanski zmagi, saj se je Brignonejevi najbolj približala rojakinja Sofia Goggia, zmagovalka uvodnega superveleslaloma sezone, a se je nato na drugo mesto prebila Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie. Zmagovalka sobotnega smuka Švicarka Jasmine Fleury je osvojila osmo mesto.

Veselje Norvežanke Kajse Vickhoff Lie po tem, ko se je prebila na drugo mesto in preprečila dvojno italijansko zmago. Foto: Guliverimage

Val d`Isere, superveleslalom, rezultati

Ženska smučarska karavana bo znova na delu v četrtek, ki bo rezerviran za tehnično disciplino, saj se bodo slalomistke merile na nočnem slalomu v Courchevelu.