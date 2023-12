Foto: Guliverimage

Alpski smučarji so po nedeljskem veleslalomu v Alta Badii ostali na tej italijanski postaji, in danes opravili še z drugim zaporednim veleslalomom, tretjim v tej sezoni svetovnega pokala. Vse tri je dobil skupni zmagovalec lanske sezone in vodilni v skupnem seštevku Marco Odermatt, ki mu na drugi preizkušnji na Gran Risi ni bilo para. Šestindvajsetletni Odermatt je vpisal še šesto zmago na veleslalomih zapovrstjo v svetovnem pokalu, v neprekinjenem nizu, ki ga je začel 11. marca na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori.

Žan Kranjec s svojo ekipo. Foto: Guliverimage

Danes je po drugi vožnji verjel, da je lahko na stopničkah

"Če bi danes naredil vse idealno, bi bil Odermatt težko dosegljiv. Prikazal sem dve zelo dobri vožnji, Schwarz ni bil daleč in sem zelo zelo zadovoljen. Danes sem ob prihodu v cilj druge vožnje verjel, da bom na stopničkah, medtem ko včeraj nisem bil prepričan. Že na startu sem imel danes olajšanje in nato, ko prevzameš vodstvo z veliko prednostjo, je občutek še toliko boljši. Imel sem povsem enako opremo kot včeraj. Pristop danes je bil že v prvo boljši, v drugi vožnji pa sem se nekako bolje počutil na snegu. Težko najdem prave razloge zakaj, a danes sem se počutil veliko bolje."

Marco Odermatt je dobil tudi tretji veleslalom v sezoni. Foto: Guliverimage

Švicar je najhitreje opravil že s prvo vožnjo, kjer je imel na koncu skoraj sekundo prednosti pred prvim tekmecem, tudi v drugo je bil brez konkurence in na koncu zmagal s prednostjo 1,05. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Marco Schwarz, za novo slovensko veselje pa je poskrbel Žan Kranjec, ki je še drugi dan zapored stopil na tretjo stopničko, skupno je v Alta Badii že petič osvojil tretje mesto. To so sicer karierne 13. stopničke za Slovenca, skupno pa je Kranjec prismučal 83. slovenske stopničke v svetovnem pokalu na veleslalomih. Boljši od Kranjca sta Mateja Svet (14) in Tina Maze z 28 uvrstitvami na zmagovalni oder, od tega je bila polovica (14) zmag.

Kranjec je po prvi vožnji zasedal četrto mesto, v drugi je opravil odlično delo, ob prihodu v cilj je za 1,15 prehitel do takrat vodilnega Francoza Alexisa Pinturaulta, a ga je takoj zatem prehitel Schwarz. Drugi je bil po prvi vožnji Hrvat Filip Zubčić, ki pa se je moral na koncu zadovoljiti s četrtim mestom (+1,36).

Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin je za Odermattom zaostal več kot šest sekund in bil bistveno prepočasen za finale. Osvojil je 47. mesto med 50 uvrščenimi. Hadalin je tako vpisal še četrto ničlo na četrti tekmi, na kateri je nastopil v sezoni.

Moški del karavane svetovnega pokala ostaja v Italiji. V petek bo Madonna de Campiglio gostila nočni moški slalom pod žarometi, pred novim letom pa bosta na Stelviu v Bormiu smuk in superveleslalom.