Alta Badia je Žanova! Četrtič na stopničkah!

"Prepričan sem in verjamem, da sem sposoben še boljših rezultatov. To je moj cilj za naprej, da dvignem raven smučanja še stopničko višje," je po sedmem mestu na prvem veleslalomu sezone govoril Žan Kranjec, ki je bil v Val d'Iserju sedmi. Na progi Gran Risa v vasici La Villa v dolini Badia je v prvi vožnji startal kot tretji. Na strmi in dobro utrjeni progi, ki jo ima rad, je odsmučal brez vidnih napak in skozi cilj prišel 52 stotink za takrat vodilnim Marcom Schwarzem. Za Avstrijca se je zdelo, da je odpeljal izvrstno, a nato je (takoj za Kranjcem) nastopil še Marco Odermatt. Najboljši veleslalomist zadnjih let je še enkrat več pokazal svoje mojstrstvo. Švicar je povedel 36 stotink pred Schwarzem.

Žan Kranjec Foto: Reuters Pozneje se je pred Kranjca uvrstil samo še Hrvat Filip Zubčić (+0,31), vsi drugi so se na legendarni progi precej bolj mučili. S številko ena je razočaral predvsem sebe, saj je v cilju zmajeval z glavo, Henrik Kristoffersen. Norvežan je po prvi vožnji za vodilnim Odermattom zaostajal skoraj dve sekundi. Razlike so bile velike, saj je imel že peti, Francoz Alexis Pinturault, več kot sekundo zaostanka.

V Alti Badii, na enem od klasičnih veleslalomov, je bil Kranjec že trikrat prej na stopničkah (tretji v letih 2022, 2019 in 2017). In zdaj še četrtič! Drugo progo je postavil slovenski trener Matjaž Požar in Žan jo je odsmučal še bolje kot prvo. Pred njim sta s finalno vožnjo sicer izvrstno opravila Kristoffersen in Andorec Joan Verdu, a je vseeno oba prehitel.

Marco Odermatt je z dvema brezhibnima nastopoma dosegel svojo 26. zmago v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Henrik Kristoffersen Foto: Reuters Na vrhu so bili še najboljši trije po prvi vožnji. Schwarz ni zdržal pritiska, Zubčić pa je s svojo surovo močjo odpeljal vožnjo kariere in Žana prehitel za neverjetni dve sekundi! Po dveh slabših sezonah je Hrvat mislil, da je naredil dovolj za svojo četrto zmago v svetovnem pokalu. A Odermatt je pač Odermatt, najboljši veleslalomist zadnjih let. V drugi vožnji je bil sicer 31 stotink počasnejši, a je imel toliko prednosti iz prve, da je zmagal za 19 stotink. Švicarjeva 26. zmaga.

Alta Badia, veleslalom (M):



1. Marco Odermatt (Švi)

2. Filip Zubčić (Hrv) +0,19

3. Žan Kranjec (Slo) +2,26

4. Marco Schwarz (Avt) +254

5. Joan Verdu (And) +2,67

6. Alexis Pinturault (Fra) +2,81

7. Henrik Kristoffersen (Nor) +3,10

8. Stefan Brennsteiner (Avt) +3,42

9. Tommy Ford (ZDA) +3,52

10. Gino Caviezel (Švi) +3,66

...

52. Štefan Hadalin (Slo) +5,62

Kranjec: "Če potegnem črto – uspešen dan"

"Prvi tek dobro smučanje, z nekaj rezerve v pristopu. V drugem teku je bil pristop zelo dober, sem dobro napadal. Če potegnem črto – uspešen dan, stopničke. Pobral sem se po malo slabšem smučanju pred tednom dni," je v prvi izjavi povedal Kranjec, ki ima po dveh od 11 veleslalomov 96 točk. Je na tretjem mestu veleslalomskega seštevka. S polnim izkupičkom 200 točk vodi Odermatt.

Hadalin z velikim zaostankom na 52. mestu

Na startu je bil še en Slovenec, Štefan Hadalin, ki na prvem veleslalomu v Franciji ni osvojil točk, imel je številko 40. Zaostal je več kot pet sekund in pol ter je tako tudi tokrat ostal brez točk. Za finale je zadoščal zaostanek, manjši od štirih sekund. Od 71 tekmovalcev na startu jih je v cilj prve vožnje prišlo 57, Vrhničan je osvojil 52. mesto.

"Veseli smo. Žan je naredil maksimum, Odermatt in Zubčić sta bila nedosegljiva. Veseli me, da je Žan odpravil težave z opremo, da se zdaj osredotoča na izvedbo. Ima še veliko rezerv. Gremo korak po koraku. Smo veseli," je po prvem od dveh veleslalomov v La Villi povedal odgovorni trener Klemen Bergant. "Štefan ... Še ena tekma, kjer se ni znašel. Ne prenese smučanja s treninga na tekmo. Je pa res, da je bila proga težka, samo za velike mojstre."

V ponedeljek bo Alta Badia gostila še en moški veleslalom, nato se specialisti za tehnični disciplini selijo v Madonno di Campiglio, kjer bodo v petek, 22. decembra, poskušali izpeljati drugi slalom sezone.

Svetovni pokal, skupni seštevek (6/41):



1. Marco Odermatt (Švi) 356

2. Marco Schwarz (Avt) 284

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 180

4. Bryce Bennett (ZDA) 178

5. Filip Zubčić (Hrv) 148

6. James Crawford (Kan) 136

7. Vicent Kriechmayr (Avt) 132

8. Manuel Feller (Avt) 124

8. Dominik Paris (Ita) 124

10. Joan Verdu (And) 105

...

13. Žan Kranjec (Slo) 96

66. Miha Hrobat (Slo) 15

95. Martin Čater (Slo) 6



Veleslalomski seštevek (2/11):



1. Marco Odermatt (Švi) 200 točk

2. Marco Schwarz (Avt) 130

2. Filip Zubčić (Hrv) 130

4. Joan Verdu (And) 105

5. Žan Kranjec (Slo) 96

6. Alexis Pinturault (Fra) 85

7. Henrik Kristoffersen (Nor) 68

8. Lois Meillard (Švi) 55

9. Alexander Schmid (Nem) 43

10. Giovanni Borsotti (Ita) 34