Se obeta nova avstrijska prevlada? Zahtevna naloga za Slovenca.

Na edinem slalomu te sezone v avstrijskem Gurglu, potem ko je bil načrtovani drugi v Val d'Iseru zaradi preslabih razmer odpovedan, so bile stopničke povsem domače obarvane. Zmage se je veselil Manuel Feller, pred Marcom Schwarzem in Michaelom Mattom. Specialiste za slalom danes čaka nov boj za točke, kot prvi ga bo ob 17.45 odprl Švicar Loic Meillard, takoj za njim se bo na progo podal njegov rojak Ramon Zenhäusern. Feller bo startal kot peti, Schwarz pa osmi.

Prve slalomske točke v sezoni bosta lovila slovenska predstavnika Štefan Hadalin in Tijan Marovt. V Gurglu je bil Marovt 34., Hadalin pa 41. Tudi tokrat ju v boju za finale čaka težka naloga, saj bosta nastopila z visokima startnima številkama. Hadalin se bo na progo podal kot 49., Marovt kot 51. med 69 smučarji.

Finalna vožnja bo na sporedu ob 20.45.

1. Loic Meillard (Švi)

2. Ramon Zenhäusern (Švi)

3. Henrik Kristoffersen (Nor)

4. Clement Noel (Fra)

5. Manuel Feller (Avt)

6. Daniel Yule (Švi)

7. Linus Strasser (Nem)

8. Marco Schwarz (Nem)

9. Atle Lie McGrath (Nor)

10. Alexander Steen Olsen (Nor)

...

49. Štefan Hadalin (Slo)

51. Tijan Marovt (Slo)