Organizatorji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanje za ženske v Kranjski Gori bijejo bitko s časom in vremenom za pripravo tekmovalne proge, na kateri se bodo najboljše slalomistke in veleslalomistke šestega in sedmega januarja merile za točke svetovnega pokala alpskih smučark. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze (Fis) Jani Hladnik bo po napovedih stanje proge preveril v sredo.

Janez Slivnik, vodja slovenskih alpskih smučarskih reprezentanc, ki so mu zaupali tudi naloge vodje tekmovanja za ženski svetovni pokal v Kranjski Gori, je na terenu in vodi skupino delavcev, ki so zadolženi za pripravo dovolj debele in kompaktne snežne podlage, ki bo nudila za alpske smučarke varne in kakovostne tekmovalne pogoje v skladu z merili mednarodne smučarske organizacije.

Vreme je sicer decembra postreglo z nizkimi temperaturami, tako da so lahko pripravljali tehnični sneg. Vendar vseh snežnih topov niso mogli zagnati zaradi tehničnih težav, po odpravi težav pa z organizatorji ni več sodelovalo vreme.

Preglavice je povzročal za organizatorje zimskih tekmovanj na prostem neugoden pojav, temperaturni obrat, ko so bile temperature na višjih legah višje kot v nižje ležeči kotlini. Pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS), ki je od mariborskih organizatorjev tega tekmovanja v celoti skupaj z imenom prevzela izvedbo Zlate lisice, verjamejo, da jim bo mednarodni kontrolor prižgal zeleno luč.

Kot so za STA povedali pri slovenski zvezi, bo Mednarodna smučarska in deskarska zveza odločitev o usodi tekmovanja sporočila v četrtek.

Petič zapored

Neugodno vreme je zaznamovalo začetek sezone 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju s številnimi odpovedmi.

Kranjska Gora bi že petič zapovrstjo gostila najboljše slalomistke in veleslalomistke, ki se bodo merile na jubilejni 60. Zlati lisici. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kranjska Gora bo že petič zapovrstjo gostila najboljše slalomistke in veleslalomistke, ki se bodo merile na jubilejni 60. Zlati lisici. Te sicer letos prvič ne bodo organizirali mariborski smučarski delavci, temveč zavod Slo Sli oziroma Smučarska zveze Slovenije, ki je za delo na progi najela kranjskogorske delavce.

Zlata lisica bo prvi konec tedna po novem letu, šestega in sedmega januarja, najprej s sobotnim veleslalomom in nato še nedeljskim slalomom. Slovenska vrsta bo lahko računala na tri tekmovalke za vrhunske uvrstitve Andrejo Slokar, Ano Bucik in Nejo Dvornik.

Do konca leta še dve tekmi

Alpske smučarke pred koncem leta 2023 v četrtek in petek čaka še tekmovanje svetovnega pokala v Lienzu v Avstriji.

Mednarodna smučarska in deskarska zveza je zaradi večletnih težav s snegom mariborsko Pohorje prečrtala kot prizorišče tekem svetovnega pokala alpskih smučark v Sloveniji. Organizacijo je prevzela SZS, ki je tudi zagotovila, da bosta tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu ostali v Sloveniji. V soglasju z mednarodno zvezo so se dogovorili, da bo imelo to tekmovanje do vključno sezone 2025/26 domovanje v Kranjski Gori.