Na prvem preizkusu Stelvia najhitrejši Francoz. Kaj pa Slovenca?

Sedemkratni zmagovalec Stelvia Dominik Paris, ki je na smuku v Bormiu zmagal šestkrat, enkrat pa je bil najhitrejši na superveleslalomu, je zasedel sedmo mesto (+1,37).

Na startu današnjega smukaškega treninga sta bila dva Slovenca. Miha Hrobat je bil 27. z zaostankom 2,47 sekunde, Martin Čater je bil 44. (+3,72) oziroma 43., ob upoštevanju dejstva, da Američan River Radamus na 30. mestu proge ni prevozil pravilno.

Bormio po odpovedi tekmovanj v Zermatt/Cervinii in Beaver Creeku gosti tretji moški smuk in drugi moški superveleslalom v sezoni 2023/24. Ta bosta na sporedu v četrtek in petek. V sredo bo na sporedu še en smukaški trening.

V Val Gardeni so izpeljali dva smuka, na prvem je zmagal Američan Bryce Bennett, na drugem Paris, Avstrijec Vincent Kriechmayr je v Val Gardeni zmagal na superveleslalomu.

