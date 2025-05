Pretekla sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju je s poškodbami močno oklestila svet svetovnega pokala. Med njimi je bil tudi tridesetletni Sarrazin, ki je decembra grdo padel na treningu smuka v Bormiu, ko ga je pred skokom katapultiralo visoko v zrak, nato pa je trdo pristal na glavi in hrbtu na poledeneli progi Stelvio.

Francoza so morali takrat nemudoma evakuirati s helikopterjem v bližnjo bolnišnico, kjer so ugotovili krvavitve možganov, stanje pa se mu je hitro slabšalo. Da bi zmanjšali pritisk na možgane, so ga morali zdravniki dati v umetno komo, po nekaj dneh pa so ga prebudili v boljšem stanju. Zdravljenje je nadaljeval v domovini, sredi januarja so ga z nevrološkega oddelka premestili na oddelek za rehabilitacijo.

"Tukaj ne govorimo o operaciji kolena, ampak o nečem resnem v možganih. Ne vem, ali bo Cyprien sploh še smučal," je približno teden dni po padcu dejal zdravnik ekipe. A vse skupaj se je odvilo še bolje od pričakovanj tistih največjih optimistov.

Po dolgem okrevanju se je aprila postopoma in počasi vrnil v trenažni proces, a mu je ogromno težav povzročal dvojni vid, zdaj pa je vendarle sporočil veselo novico, da je tudi to težavno obdobje za njim. "Že več kot mesec dni ni več dvojnega vida!" je zapisal na Instagramu in dodal: "Opravil sem pregled oči in uradno se je vse vrnilo v normalno stanje. To je resnično olajšanje in dober občutek," je ob fotografijah v telovadnici zapisal Francoz.

"Napredujem korak za korakom. Občutki se vračajo, telo se odziva vedno bolje in tudi motivacija je prava," je dodal Sarrazin, ki si želi vrnitve v smučarsko karavano.

Preberite še: