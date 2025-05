Abplanalp je dobro znan in uveljavljen strokovnjak v alpskem smučanju. Švicarke je že treniral od leta 2004 do 2012, deloval pa je tudi na Norveškem z Ragnhild Mowinckel ter v ZDA, kjer je bil trener Lindsey Vonn in Julie Mancuso, in v Sloveniji s Štuhec. Zadnje tri sezone je delal kot televizijski analitik, smučarski strokovnjak in sokomentator za švicarsko televizijo SRF.

"Biti del ženske ekipe za hitri disciplini je velika motivacija. Z ekipnim duhom, jasnimi cilji in trdim delom želimo biti v svetovnem vrhu. Prenehanje sodelovanje s švicarsko radiotelevizijo SRF je bilo grenko-sladko, a moje srce je zavezano trenerstvu," je za švicarsko smučarsko zvezo dejal Abplanalp.

"Moja služba na TV mi je veliko pomenila. Delal sem z veliko strasti in prepričanja, rad sem komentiral in sem lahko računal na odlično ekipo pri SRF," je še dejal.

Lara Gut-Behrami Foto: Guliverimage

Abplanalp bo poslej treniral zvezdnici, kot sta Lara Gut-Behrami in Corinne Suter, namesto Rolanda Platzerja, ki bo po 12 letih v svetovnem pokalu prestopil na čelo državne ekipe za evropski pokal za smuk in superveleslalom.

Novo službo ima tudi Pini

Po štirih uspešnih skupnih sezonah sta slovaška zvezdnica tega športa Petra Vlhova in švicarski trener Mauro Pini končala sodelovanje. Konec sodelovanja sta potrdili obe strani.

Vlhova je pod taktirko Pinija dosegla kar nekaj uspehov, vključno z naslovom zmagovalke skupnega seštevka svetovnega pokala leta 2021.

Pini je že našel nov trenerski izziv. V naslednjem poglavju se bo pridružil italijanski reprezentanci, kjer bo delal z močno skupino smučarjev specialistov za tehnični disciplini: Alexom Vinatzerjem, Tommasom Salom, Luco De Aliprandinijem, Filippom Della Vitejem in Giovannijem Franzonijem.

Pini je v olimpijski sezoni 2014 sodeloval s Tino Maze. V ekipi Maze slovenske šampionke je zamenjal Walterja Ronconija, pod Pinijevim vodstvom je Korošica na igrah v Sočiju osvojila dve zlati odličji.

Preberite še: