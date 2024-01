Rahlo dežuje, tekma potrjena, visoke številke za Slovenke

S prvo vožnjo veleslaloma se ob 9.30 se začenja 60. Zlata lisica, ki jo petič zapored gosti Kranjska Gora. Ta je zdaj tudi uradno dom ženskih tekem svetovnega pokala v Sloveniji. Za organizatorji je neprespana noč, saj so se bali sneženja (napoved za soboto do 30 centimetrov). A ponoči je v Podkorenu še deževalo. Zjutraj je začelo v zgornjem delu proge rahlo snežiti, na ciljni strmini in v cilju pa rahlo dežuje. Tekma je potrjena. V težkih pogojih slovenske smučarke nimajo najboljših štartnih številk. Težav na cesti proti Kranjski Gori ni, povsem kopna so tudi še parkirišča, s katerih je za navijače organiziran avtobusni prevoz do prizorišča.