Na vrsti je drugi super G sezone, Avstrijci brez pomembnega aduta

Na zloglasni progi Stelvio nad Bormiem v Italiji se bodo najboljši alpski smučarji danes pomerili še na drugem superveleslalomu sezone svetovnega pokala. V avstrijskem taboru so včeraj na smuku doživeli šok, ko se je pri padcu poškodoval Marco Schwarz in že končal sezono. Nesrečni Beljačan si je poškodoval križne vezi v kolenu in meniskus. Na prvem superveleslalomu sezone je bil peti, bil pa je tudi najresnejši izzivalec Švicarja Marca Odermatta v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na startu tekme, ki se bo začela ob 11.30, bosta tudi dva Slovenca.