Favoritinje so Italijanke, Ilka Štuhec na progo s številko 20

Najboljše alpske smučarke na svetu z izjemo Američanke Mikaele Shiffrin, ki je zaradi zdravstvenih težav izpustila paket treh tekem na Solnograškem, so zbrane v Altenmarkt-Zauchenseeju. Konec tedna jih čakajo tri tekme v hitrih disciplinah. Danes se bodo pomerile v superveleslalomu, med 60 nastopajočimi pa bo slovenske barve branila Ilka Štuhec. Ima številko 20. Tekma se bo začela ob 10.45.

V Altenmarkt-Zauchenseeju bodo od petka do nedelje na sporedu tri tekme za točke svetovnega pokala alpskih smučark, dva superveleslaloma, v petek in nedeljo, in smuk, ki bo na sporedu v soboto.

Sofia Goggia je vodilna v seštevku superveleslalomskih točk v tej sezoni. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Današnji superveleslalom bo odprla Italijanka Laura Pirovano, Ilka Štuhec pa se bo predstavila s številko 20. Na prizorišču v bližini Flachaua sta največji favoritinji za zmago Italijanki Sofia Goggia in Federica Brignone. Prva je bila najboljša na uvodnem superveleslalomu sezone v St. Moritzu, druga pa je stopila na najvišjo stopničko v Val d'Iseru. Goggia po dveh od 11 predvidenih tekem za svetovni pokal v tej sezoni vodi v skupnem seštevku discipline s 160 točkami, Brignonejeva jih je zbrala 145, Avstrijka Cornelia Hütter pa jih ima 130.

Ilka Štuhec je na zadnjem superveleslalomu v Val d'Iseru osvojila 15. mesto. V soboto jo čaka smuk, v nedeljo pa še en nastop v superveleslalomu. Na četrtkovem treningu smuka je zasedla skromno 38. mesto, njen zaostanek je znašal tri sekunde in 40 stotink, največ pa so pokazale tri Italijanke. Najboljša je bila Federica Brignone, takoj za njo sta se zvrstili Nicol Delago in Sofia Goggia.