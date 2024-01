Francoz se po novem hudem padcu ni zadrževal: To nima smisla

Lani dvojni zmagovalec v švicarskem Wengnu Aleksander Aamodt Kilde je v specialnem smuku na eni najzahtevnejših prog na svetu padel po več kot dveh minutah napora na koncu smuka v ciljnem S-zavoju, preden je po hudem padcu končal v mreži. Posnetki so zatem pokazali Norvežana, kako trpi v hudih bolečinah, medtem ko so mu reševalci pritrdili prevezo na nogo. Smučarja, ki je šel na progo z virozo, so v dolino evakuirali s helikopterjem, potem ko so mu reševalci namestili oranžno podvezo okrog desnega stegna. Po poročanju avstrijske televizije ORF ima Kilde odprt zlom v spodnjem delu leve noge, uradnih informacij sicer še ni.

Tekma je bila prekinjena za nekaj deset minut, medtem ko je helikopter s proge odpeljal nesrečnega 31-letnega Norvežana. Dobitnik velikega kristalnega globusa iz leta 2020 Kilde je v četrtek v prvem smuku v Wengnu končal na tretjem mestu, v petek je bil tretji v superveleslalomu, po današnjem padcu in neprijetnih prizorih s proge je skoraj zagotovo tudi že sklenil sezono.

Cyprien Sarrazin je v Wengnu zmagal in bil dvakrat drugi, a zaradi hudih padcev smučarskih kolegov ni imel veliko razlogov za proslavljanje. Foto: Guliverimage

Specialisti za hitre discipline so imeli od torka dalje zelo naporne urnike, po dveh dneh treninga smuka so se v četrtek pomerili v sprinterskem smuku, nato je v petek sledil superveleslalom in svoj teden so sklenili še s klasičnim smukom po zahtevni progi Lauberhorn. "Tri dni dirkanja tukaj, zaključek z najdaljšim smukom je veliko, fizično je to res naporno," se je v mešani coni po koncu odzval Francoz Cyprien Sarrazin, sicer zmagovalec superveleslaloma in drugi iz obeh smukov. "Ko vidimo, da Kilde, ki je najmočnejši od vseh nas, tako hudo pade, to ni normalno," je dodal Francoz. "Po Alexisu včeraj, Alexu danes, vse skupaj nima smisla. To je življenje smukačev, a Alexovemu današnjemu padcu bi se lahko izognili. Sam nisem bil daleč daleč od tega, da bi končal kot on," je za Eurosport še dejal Sarrazin.

Tretja žrtev Wengna

Wengen je letos pustošil po karavani svetovnega pokala. V četrtek si je Švicar Marco Kohler huje poškodoval desno koleno. V petek je po skoku v superveleslalomu padel Francoz Alexis Pinturault, oba bosta izpustila preostanek sezone, podoben scenarij pa zdaj napovedujejo tudi Kildeju, a bo več znanega po opravljenih pregledih. Današnji smuk je sicer z izjemno predstavo dobil Švicar Marco Odermatt, ki je povsem deklasiral konkurenco. Najbolj se mu je približal Sarrazin, tretje mesto je pripadlo Italijanu Dominiku Parisu.

Foto: Reuters

Tudi Odermatt je po svoji drugi smukaški zmagi v karieri in ta konec tedna nekaj besed namenil Kildeju. "Še vedno je to zagotovo grenak dan, ko vidiš prijatelja, kot je Aleks, ki tako grdo pade. Upam, da je dobro, čeprav ni bilo videti tako dobro. To je bil zelo težek teden za vse nas, še posebej, če ste bili bolni, kot je bil on. Morda raven energije ni bila dovolj visoka za danes. Videti prijatelja, ki se takole ponesreči, je vedno zelo, zelo žalostno. Upam, da je bilo to zadnjič. Nikoli več tri dirke zaporedoma. To ni kritika prirediteljem. Upam pa, da bo to pomembna šola za vse organizatorje, zveze, tudi Fis in da se bodo naučili, da več ne pomeni vedno tudi boljše," je po zmagi dejal Švicar.

Svoje mnenje je pristavil tudi športni direktor norveške smučarske zveze Claus Ryste. "Danes imam občutek, da je vsega očitno preveč. Tudi zato, ker danes ni padel le Aleks. Morda smo šli prek svojih zmožnosti. Vseh teh poškodb si ne želimo, zato moramo storiti vse, da jih preprečimo," je bil jasen Ryste.

Po velikem tednu v Wengnu bodo specialisti za hitre discipline naslednji teden sezono nadaljevali na legendarnem Streifu v Kitzbühlu v Avstriji z dvema novima smukoma.

