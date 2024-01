Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski kolesar Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) je v nedeljo v Benidormu v Španiji prekinil serijo zmag Nizozemca Mathieuja van der Poela v ciklokrosu. Zmagovalno potezo je potegnil v zadnjem krogu in kljub padcu in zlomljenemu sedežu mu je uspelo ciljno črto prečkati pred najbližjim zasledovalcem, rojakom Michaelom Vanthourenhoutom (Pauwels Sauzen-Bingoal).

"Čutim bolečine v zapestju. Očitno je tako moralo biti, moja mama si je včeraj zlomila zapestje. Starša sta se poročila 13. julija in ko sem videl, da danes nosim številko 13, sem si rekel: To je moj dan. Na dirki je bilo nekaj smole, ampak sem vseeno vztrajal in tako mi je všeč," je pripovedoval Van Aert, ki je ciljno črto prečkal brez sedeža, ki se mu je odlomil med padcem.

Drugo mesto je osvojil Belgijec Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), tretje pa njegov rojak Thibau Nys (Baloise Trek Lions). Svetovni prvak v ciklokrosu Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je po bližnjem srečanju z oblazinjenim drogom dirko z 12 sekundami zaostanka in bolečo ramo končal na petem mestu.

"Danes sem se počutil močnega. Seveda je bil tudi Mathieu močan, a je imel nekaj smole, tako da žal bilo bitke v zaključku dirke. Ampak kljub temu, ko se je Mathieu v zaključku znašel na tleh, sem še vedno moral prehiteti vso konkurenco, kar ni bilo lahko. Vesel sem, da mi je to uspelo," je odleglo Van Aertu (Visma-Lease a Bike). Kljub zmagi ne bo spreminjal načrtov glede nadaljevanja sezone v ciklokrosu. Kot je že napovedal, bo svetovno prvenstvo (Tabor na Češkem, od 2. do 4. februarja) izpustil.

Preberite še: