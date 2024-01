Tudi slavni Valižan na dvojček Giro-Tour. In kaj mu sporoča Tadej Pogačar?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi Geraint Thomas gre letos na Giro in Tour. Foto: Ana Kovač

Tudi Valižan Geraint Thomas bo v tej sezoni dirkal na obeh največjih tritedenskih dirkah, spomladi na italijanskem Giru in poleti na francoskem Touru. Lani je zvezdnik moštva Ineos Grenadiers na rožnati pentlji bil epsko bitko s Primožem Rogličem in jo izgubil v predzadnji etapi, na kronometru na Svete Višarje. Thomas želi letos napasti epski dvojček Giro-Tour, to pa pomeni, da se bo spopadel še z enim odličnim Slovencem – Tadejem Pogačarjem. "Se vidiva kmalu," je Valižanu sporočil najboljši kolesar sveta.