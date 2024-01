Napovedi strokovnjaka: Za Rogliča bo najtežje po mentalni, za Pogačarja po fizični plati

Dvainpetdesetletni Američan Chris Horner na podlagi do zdaj znanega programa dirk Primoža Rogliča, Tadeja Pogačarja, Jonasa Vingegaarda in Remca Evenepoela ocenjuje, da bo sezona do Toura za Rogliča najzahtevnejša s psihičnega vidika, saj se bo na vseh treh dirkah, ki jih ima na programu, moral soočiti z enim od treh glavnih tekmecev na Touru, medtem ko bo za Pogačarja težje s fizičnega vidika, saj bo pred Tourom (29. junij-21. julij) nastopil še na Giru (4.-26. maj).

"Na dirki Strade Bianche (2. marec) se Pogačar ne bo srečal z nikomer od trojice, medtem ko bo na dirki Milano-Sanremo (16. marec) zgodba povsem drugačna, saj bosta tam tudi Wout van Aert in Mathieu van der Poel. Pogačar je prav tako edini od četverice, ki bo nastopil na Dirki po Kataloniji (18.-24. marec), a ima glede na to, da bo nastopil tudi na Giru, vsaj na papirju najtežji program."

Tadej Pogačar bo sezono začel 2. marca na italijanski klasiki Strade Bianche. Foto: Guliverimage

Ampak samo na papirju. Še težje delo čaka Rogliča, saj se bo na vseh treh dirkah, ki jih ima na programu, meril z enim od trojice.

"Na dirki Pariz-Nica (3.-10. marec) bo tekmoval z Evenepoelom, na Dirki po Baskiji (1.-6. april) in Kriteriju po Dofineji (2.-9. junij) pa ga čaka še neposredna primerjava z Vingegaardom. Če mu ne bo uspelo zmagati niti na eni od teh dirk, bo Tour začel z omajano samozavestjo. To je izjemno težko s psihičnega vidika, a po drugi strani je zelo dobro, če takoj začneš zmagovati v novi ekipi. Osebno mislim, da mu bo uspelo zmagati vsaj na dveh, če ne kar na vseh treh dirkah," napoveduje Horner.

Kaj pa Remco Evenepoel, ki bo letos prvič nastopil na Dirki po Franciji, dirki vseh dirk? "Evenepoel bo imel pred preizkušnjo v Baskiji, kjer se bo meril z Vingegaardom in Rogličem, ogromno priložnosti za zmago, še posebej ker bo nastopil na dirki po Algarveju (14.-18. februar) in klasikah. Kar zadeva Vingegaarda, bi bil lahko v primeru velikih zmaga (moštvenega kolega) Van Aerta pritisk nanj manjši, poleg tega na dirkah Gran Camino (22.-25. februar) in Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja (4.-10. marec) ne bo nobenega od trojice, zato bo lahko okrepil samozavest," predvideva Horner. Napoveduje še, da bo vsaj enemu od velike četverice pri visokoletečih načrtih spodletelo.

