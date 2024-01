Slovenski kolesar Jan Tratnik, član ekipe Team Visma | Lease a Bike, kot se po novem imenuje ekipa Jumbo-Visma, bo sezono 2024 začel v začetku februarja v Španiji, podobno kot Tadej Pogačar in Geraint Thomas pa bo nastopil na dveh tritedenskih dirkah, najprej maja na Dirki po Italiji in julija na Dirki po Franciji. Tratnik upa tudi na nastop na olimpijskih igrah v Parizu, kjer bo prostora samo za štiri slovenske kolesarje.

Jan Tratnik je na svoji spletni strani podrobneje opisal tekmovalne načrte za sezono 2024 in se pisno sprehodil skozi program priprav na novo sezono.

Resne in strukturirane treninge je začel sredi novembra lani, se nato z moštvenimi kolegi iz ekipe Team Visma | Lease a Bike decembra srečal na trening kampu v Španiji in konec leta v Amsterdamu še na uradni predstavitvi ekipe, kjer so prvič javno pozirali tudi v novih, za odtenek še bolj rumenih dresih. "Dres mi je zelo všeč, saj je preprost in ne preveč pisan. Vsekakor viden na cesti, kar je trenutno zelo pomembno in varno," sporoča Tratnik, ki je kljub bolezni med božično-novoletnimi prazniki zdaj že v polnem pogonu.

"Ko sem se lahko vrnil na treninge, je vse skupaj postalo stoodstotno resno. Trening, počitek, prehrana in na splošno celoten življenjski slog posvečen kolesarstvu. Dnevni treningi trajajo trenutno od štiri do šest ur in pol, od visokointenzivnih do nizkointenzivnih in dolgih voženj. Že od oktobra redno tudi tečem in tek uvrščam med program treninga. Predvsem zato, da krepim koleno, prav tako pa tudi za dušo in lep začetek dneva."

Tratnik bi že lani moral nastopiti na Giru, a mu je neprevidna voznica, ki mu je prekrižala pot le dan pred začetkom dirke, odvzela možnost nastopa. Foto: Ana Kovač

Sezono bo začel na španskih cestah

Tratnik bo sezono odprl v Španiji, kjer bo 10. februarja nastopil na Dirki po Murcii in Dirki Jaen Classic. Sledi pot na Portugalsko, kjer bo nastopil na Dirki po Algarvu, in nato dve dirki v Belgiji (Omloop Het Nieuswsblad in Kuurne-Brussels-Kuurne). Tratnik se bo konec februarja odpravil na višinske priprave na ognjeniku Teide na kanarskem otoku Tenerife in nato formo preveril na belgijskih klasikah E3, Dwars door Vlaanderen in na Dirki po Flandriji. Maja bo tako kot Tadej Pogačar in Geraint Thomas nastopil na Dirki po Italiji in julija še na Dirki po Franciji. Tratnik upa tudi na nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

"Program dirk in priprav je izjemno natrpan in na papirju tudi psihično zahteven. Ampak ko sem izvedel, kje bom dirkal, sem bil izjemno vesel in komaj čakam, da se vse skupaj začne. Zimsko obdobje traja že nekaj časa, forma je dobra, tako da bi rad vse skupaj testiral na prvih dirkah."

Preberite še: