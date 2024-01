Mohorič od velike trojice prvi v tekmovalnem pogonu

Mateja Mohoriča, svetovnega prvaka po makadamu, po Valencii čaka pet etap, od tega ena sprinterska, tri razgibane in ena zahtevna gorska. Po trasi sodeč bi se lahko boril za etapne zmage in morebiti tudi skupni seštevek. Odločilna bo predvsem sobotna četrta etapa od Teulade do Vall d'Eba s 3645 višinskimi metri in nekaj zelo zahtevnimi vzponi.

Od preostalih slovenskih kolesarjev bo Luka Mezgec v dresu Jayco-AlUle danes začel petdnevno preizkušnjo po Savdski Arabiji, letos sicer poimenovano AlUla Tour. Izkušeni Kranjčan bo na dirki Nizozemcu Dylanu Groenewegnu pomagal pri lovljenju zmag v ciljnih sprintih. Takšne etape bodo po vsej verjetnosti tri od petih.

Gal Glivar razpoložen

Foto: Jaka Lopatič Mezgec ima za sabo že tri tekmovalne dni v letu 2024, še dan več je bil v sedlu Domen Novak v dresu UAE Team Emirates. Na Majorki je na enodnevnih dirkah pomagal svojim kapetanom, naslednjič pa bo nastopil na večdnevni Dirki po Murcii (10. februar).

Tam se bo moštvu pridružil tudi Gal Glivar, sicer član razvojne ekipe UAE Team Emirates Gen Z. Glivarja te dni čakata še etapi petdnevne dirke Šardžah, preizkušnje nižje ravni, na kateri po treh etapah tudi vodi. V nedeljo je bil najboljši v vožnji na čas. Tam nastopata tudi drugi član razvojne ekipe UAE Anže Ravbar in 38-letni Grega Bole v dresu Šabab Al Ahli iz ZAE.

Po Murcii bo sezono začel tudi član Visma - Lease a Bike Jan Tratnik. Ta bo tam pomočnik Američana Seppa Kussa, zmagovalca lanske Dirke po Španiji.

Pogačar in Roglič marca

Še dva dni prej bo sezono 2024 na dirkah Mednarodne kolesarske zveze (Uci) po Antalyi začel drugi član Bahrain-Victoriousa Matevž Govekar.

Tadej Pogačar bo sezono začel 2. marca na italijanski klasiki Strade Bianche. Foto: Jaka Lopatič

Na največja zvezdnika slovenskega kolesarstva bo morala domača javnost počakati do začetka marca. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) bo sezono začel 2. marca na enodnevni klasiki po toskanskih makadamskih cestah Strade Bianche, Primož Roglič (BORA - hansgrohe) pa dan kasneje na večdnevni preizkušnji Pariz–Nica.

Pogačar je na današnji posodobljeni lestvici Ucija ostal trdno na prvem mestu, kjer vztraja že 123 tednov. Na tretje mesto je s četrtega napredoval Roglič, mesto nižje je zdrsnil Belgijec Remco Evenepoel.

Mohorič je izgubil mesto in je zdaj 20. Mezgec je 268., Glivar 428., Govekar 547., Tratnik pa 557. Slovenci so na lestvici držav še naprej na tretjem mestu za Belgijo in Dansko.