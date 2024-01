Iz kolesarske ekipe BORA – hansgrohe so sporočili, da je avstrijski zvezni organ za konkurenco, ki nadzoruje združitve in prevzeme, prižgal zeleno luč za združitev s podjetjem Red Bull. Več podrobnosti bodo predstavili med sezono.

Ralph Denk, vodja ekipe BORA - hansgrohe, je v sporočilu za javnost izrazil prepričanje, da so v ekipi z današnjo odločitvijo odpravili pomembno oviro. "Temelji našega partnerstva z Red Bullom so zdaj uradno postavljeni. To je zelena luč, na katero smo čakali, da nadaljujemo s formalnostmi in številnimi posebnimi deli sodelovanja."

Dejal je še, da vsak v kolesarstvu ve, kako pomembne so osnove in priprava za uspeh. "Zato se zdaj tega koraka lotevamo s potrebnim premislekom in odločnostjo. Nadaljnje podrobnosti našega partnerstva bomo predstavili tekom sezone."

Red Bull, avstrijski proizvajalec energijske pijače, je postopke za pridobitev 51-odstotnega deleža nemške kolesarske ekipe Bora-Hansgrohe, katere član je po koncu lanske sezone postal tudi slovenski as Primož Roglič, začel v začetku leta 2024.

Wout Van Aert je eden redkih kolesarjev, ki že zdaj nosijo čelado z logotipom rdečih bikov. Foto: Guliverimage

Red Bull, ki ima v lasti ekipo formule 1 in več evropskih nogometnih moštev, tradicionalno pa se osredotoča na sponzoriranje na stotine posameznih športnikov in produkcijo lastnih večplatformskih medijskih vsebin, s posameznimi kolesarji že sodeluje.

Tako ima individualno pogodbo z Britancem Tomom Pidcockom, olimpijskim prvakom v gorskem kolesarstvu in cestnem kolesarju ekipe Ineos. Pod njegovim okriljem pa sta tudi belgijski zvezdnik nekdanje Rogličeve ekipe Visma-Lease a Bike, Wout van Aert, in nemški kolesar Anton Palzer.

