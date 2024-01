Mohorič napadel na vratolomnem spustu, na koncu uspelo ubežnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matej Mohorič je poskusil z napadom v prvi etapi Dirke po Valenciji. "Sem pa dobro pripravljen, noge so dobre, zaradi česar se veselim nadaljevanja dirke," je povedal po uvodnem sedmem mestu.

Matej Mohorič je poskusil z napadom v prvi etapi Dirke po Valenciji. "Sem pa dobro pripravljen, noge so dobre, zaradi česar se veselim nadaljevanja dirke," je povedal po uvodnem sedmem mestu. Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je prvo etapo petdnevne dirke po Valencii končal na sedmem mestu. Presenetljivo je slavil Italijan Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani), ki je bil del ubežne skupine sedmih kolesarjev. Te je glavnina na začetku etape spustila predaleč v ospredje.

Glavnina je sedmim ubežnikom med etapo od Benicassima do Castellona (167 km) dopustila prednost devetih minut, ob koncu pa kljub naporom ni pokrila razlike.

Zmago je slavil dvojec ekipe VF Group-Bardiani CSF-Faizane. Alessandro Tonelli je ciljno črto prečkal malenkost pred rojakom Manuelejem Tarozzijem, s katerim se nista udarila v sprintu. Tretji je bil Španec Oier Lazkano (Movistar) z zaostankom 1:09 minute.

👀 🎥 Así fue el último kilómetro de la victoria 🔝🔛 de @AleTonelli92 en la TREPIDANTE llegada de la etapa 1 de la #75VCV GP @BancoSabadell #VoltaValenciana#CiclismoMediterráneo pic.twitter.com/O2jp3kL5oo — Volta a la Comunitat Valenciana - VCV (@VueltaCV) January 31, 2024

Matej Mohorič je na sedmem mestu zaostal 1:19 minute, v sprintu večje skupine pa je zaostal za Italijanom Jonathanom Milanom (Lidl-Trek) in Avstralcem Michaelom Matthewsom (Jayco-AlUla).

Podbličan napadel na spustu

Na spustu z zadnjega kategoriziranega klanca na Desert de les Palmes (7,7 km/5,1 %) je z napadom 17 km pred koncem poskusil prav Mohorič. Z vratolomnim spuščanjem si je privozil nekaj prednosti pred glavnino, a sam ni zarezal v zaostanek za nekaj preostalimi ubežniki.

🚀¡¡CÓMO BAJA MATEJ MOHORIC!!



🔜El esloveno vuela en el descenso para tratar de dar caza a Tonelli y Tarozzi, en cabeza @VueltaCV



🔴EN DIRECTO: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/grIOm0suA1 — Teledeporte (@teledeporte) January 31, 2024

"Na vrhu so po uradni radijski zvezi dejali, da je prednost dve minuti, kar že tako predstavlja veliko oviro. Nisem pa vedel, da sta spredaj kolesarja iste ekipe. Sem pa dobro pripravljen, noge so dobre, zaradi česar se veselim nadaljevanja dirke," je po etapi za Eurosport dejal 29-letni slovenski as.

Ta sicer ni bil zadovoljen s potekom etape in kako je glavnina nadzirala ubežnike. "Kljub vsemu je bil to za večino prvi tekmovalni dan in nekako še ni prave samozavesti, da bi kdo prevzel odgovornost ali se spopadel s pritiskom lovljenja ubežnikov," je začel Mohorič.

"Na koncu je uspelo ubežnikom. Zgrabili so priložnost in se borili za etapno zmago, kar je v modernem kolesarstvu zelo redko. Za nas je to vsekakor izpuščena priložnost. V nadaljevanju bo morala še kakšna druga ekipa pomagati pri lovu, da bi se borili za etapne zmage," je še dodal edini slovenski kolesar na dirki.

V skupnem seštevku je sedmi, za vodilnim Tonellijem pa zaostaja 1:31 minute. Drugi je Tarozzi, ki zaostaja tri sekunde, tretji pa Lazkano z 1:17 minute zaostanka.

V četrtek bo na sporedu razgibana druga etapa od Canalsa do Mancom de la Valldigne (162,7 km). Preizkušnja, ki jo je od Slovencev doslej dobil Tadej Pogačar pred štirimi leti, se bo končala po nedeljski peti etapi.

Preberite še: