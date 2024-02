Mohorič spet navdušil na spustu, tokrat se je odpeljal do zmage

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec druge etape letošnje Dirke po Valencii. Danes je na 162,7 kilometra dolgi etapi od Canalsa do La Valldigne napadel na zadnjem spustu in se otresel zasledovalcev. V cilj je prispel 13 sekund pred sprinterji, ki so se lahko spopadli le za drugo mesto. Tega je zasedel Italijan Giovanni Lonardi (Polti – Kometa). Skupno vodstvo na dirki je zadržal Italijan Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Mohorič je drugi z 1:08 zaostanka.

Slovenski as Matej Mohorič je z vožnjo na spustu navdušil že včeraj, ko je v prvi etapi zasedel sedmo mesto, danes pa napadel v zadnjih desetih kilometrih druge etape, na najbolj tehničnem delu spusta z Alta Pla de Corralsa, in se otresel zasledovalcev. Nato je do cilja zadržal prednost 13 sekund in se veselil prve zmage v sezoni 2024. "Že pred dirko sem bil osredotočen na to etapo, menim, da mi še najbolj ustreza. Tudi včerajšnja mi je, ampak je uspelo ubežnikom," je Podbličan povedal po etapi.

Zahvalil se je ekipnim kolegom, čeprav so se člani Bahraina danes zanašali na druge ekipe, ki so narekovale tempo in nadzorovale beg. "Žal smo izgubili dva kolega, ki bi morala skrbeti za tempo, zato nismo imeli prave moči za nadzor dirke. So pa to prevzele nekatere druge ekipe, v zaključku pa so naši fantje mene, Pella (Bilbaa, op. p.), Rainerja (Kepplingerja, op. p.), Santiaga (Buitraga, op. p.) in Nicoló (Burattija, op. p.) spravili v odličen položaj pred klancem, za kar se jim zahvaljujem. To je bil ekipni uspeh," je še povedal Mohorič.

Zdaj je drugi v skupnem seštevku dirke, a pravi, da sta aduta Bahrain Victoriousa za skupno zmago na dirki Pello Bilbao in Santiago Buitrago. "Menim, da je četrta etapa zame prezahtevna, preveč je klancev, ta dva pa sta v dobri formi," je še za španske medije povedal Mohorič.

Drugo mesto je danes pripadlo Italijanu Giovanniju Lonardiju (Teal Polti Kometa), ki je v sprintu večje skupine ugnal rojaka Simoneja Consonnija (Lidl-Trek).

V skupnem seštevku je Mohorič napredoval na drugo mesto, potem ko je bil v sredini prvi etapi sedmi. Za zmagovalcem prve etape iz ubežne skupine Alessandrom Tonellijem (VF Group-Bardiani CSF-Faizane) zaostaja 1:08 minute. Tretji je Avstrijec Felix Grossschartner (UAE Team Emirates), ki zaostaja 1:28 minute.

V petek bo na sporedu ravninska tretja etapa, 161,3 kilometra dolga preizkušnja s startom v San Vicenteju del Raspeigu in ciljem v Orihueli. Na tej bodo priložnost za etapno zmago iskali sprinterji. V soboto bo šlo v klanec in tam se bo razvnel boj za skupno zmago. Enotedenska dirka se bo končala v nedeljo s peto etapo v Valencii.

