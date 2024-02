McNultyju skrajšana etapa in vodstvo, Mohorič izgubil drugo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški kolesar Brandon McNulty (UAE Team Emirates) je zmagovalec skrajšane četrte etape dirke po Valencii od Teulade Moraire do vrha Alto del Miserata (159,4 km). Slovenski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je bil na zadnjem vzponu brez možnosti in je izgubil drugo mesto v skupnem seštevku. V njem po današnji zmagi vodi McNulty.