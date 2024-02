Še tretje leto zapovrstjo na vrhu

Slovenski as Tadej Pogačar, ki je še tretje leto zapovrstjo sklenil na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci), je tudi ob začetku nove sezone na vrhu. Tako on kot četrtouvrščeni kolesar sveta Primož Roglič bosta sezono začela šele marca. Zato pa so dobre predstave Janu Tratniku na uvodu prinesle velik skok po lestvici navzgor.