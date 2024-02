Jan Tratnik (Team Visma | Lease a Bike) je odlično in odločno krenil v sezono 2024. Izkazal se je že na prvi enodnevni Dirki po Murciji, kjer je zasedel drugo mesto in bil tretji na klasiki Jean s številnimi makadamskimi odseki.

"Kaj naj rečem. Izjemen začetek sezone. Že preden sem odpotoval na prve dirke, sem vedel, da sem dobro pripravljen, saj so bile številke na treningih izjemne. Lahko rečem, da načrt ni bil tak, ampak je forma avtomatsko prišla. Treniral sem, ampak nisem pretiraval, tako da sem zaradi tega še bolj vesel, saj se nisem preveč natreniral. Obe enodnevni dirki, Murcia in Jean, sta bili zelo zahtevni. Dal sem svoj maksimum, več ni bilo dosegljivo. Še posebej na klasiki Jean, kjer so tehnične težave Wouta (van Aerta, op. a.) malo spremenile taktiko v zaključku. Izničili smo škodo in vseeno prišli na stopničke," je Tratnik zapisal na svoji uradni spletni strani.

Odličen je bil tudi na etapni dirki po portugalski pokrajini Algarve. Tratnik je tam dobil priložnost za dirkanje na čim boljšo uvrstitev v skupni razvrstitvi in jo izkoristil z obema rokama. Dirko je končal na tretjem mestu za zmagovalcem Remcom Evenepoelom (Soudal – Quick Step) in Danielom Martinezom (BORA – hansgrohe).

"Ekipa mi je dala proste roke"

Foto: Guliverimage "Na Dirki po Algarvu mi je ekipa pustila proste roke, da poskušam z dobro uvrstitvijo v skupni razvrstitvi. Nihče ni nič pričakoval, tudi sam ne, saj je minilo že nekaj let, odkar sem dirkal na generalno razvrstitev, a sem že po drugi etapi videl, da lahko posežem visoko.

Ključen je bil kronometer, kjer ni bilo prostora za napake in izgubo časa. Verjetno sem odpeljal enega boljših kronometrov v karieri. Mogoče deseto mesto ni ravno izjemen rezultat, ampak v sekundah do petega mesta nisem veliko izgubil. Tudi to mi je dalo veliko motivacije, da obdržim tretje mesto oziroma da poskušamo v zadnji etapi z napadi oslabiti druge ekipe. Wout se je žrtvoval in opravil izjemno delo, saj je s svojim napadom druge ekipe spravil pod pritisk. V ozadju so se morali kar dobro potruditi, da so beg ulovili.

Na zadnjem klancu je bilo vse odvisno od mene. Čim hitreje do cilja. Sepp (Kuss, op. a.) je opravil odlično delo, da je ostal z mano in izničil napade drugih kolesarjev. Zadnjih 300 metrov nisem mogel odgovoriti na napad Remca in Martineza. Sam s sabo sem boril do cilja. Kaj naj rečem, izjemen dosežek prvih dirk. Ko sem dobil priložnost, da sem vodilni, sem to izkoristil. Vesel sem, da mi je ekipa dala to priložnost. Hvala za vso pomoč ekipnim kolegom, ki so me podpirali in verjeli vame. Sledi nekaj dni počitka in se kmalu vidimo v Belgiji."

Tratnik bo 24. februarja nastopil na enodnevni dirki Omloop Het Nieuwsblad ME, dan pozneje pa na klasiki Kuurne–Brussel–Kuurne. Po tem ga čaka skoraj mesec dni tekmovalnega premora. Na dirke se vrača konec marca.