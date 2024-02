Američanu vožnja na čas, Mezgec ob glasni slovenski podpori do 68. mesta

Za 25-letnega Američana je bila to jubilejna deseta zmaga v karieri in druga na kronometrih, potem ko je lani postal državni prvak. Letos je bil že zmagovalec ene od etap dirke po Valencii, na kateri je slavil tudi v skupnem seštevku.

V razvrstitvi po ZAE je stanje pri vrhu enako kot po današnji etapi. McNulty ima dve sekundi naskoka pred Vinom in štiri pred Bjergom. Četrtouvrščeni Tobias Foss (Ineos Grenadiers) zaostaja 14 sekund.

Edini Slovenec na dirki Luka Mezgec, ki ga je na startu spodbujala skupina Slovencev, je bil 68. s časom 14:35. Za zmagovalcem je zaostal 1:08 minute. V skupnem seštevku je 35-letni Kranjčan, ki je po ZAE v službi sprinterskega kapetana, Nizozemca Dylana Groenewegna, zdaj 63. (+1:08).

🇦🇪 #UAETour



‘Luka! Luka! Luka!’



The Slovenian fans are out in force to cheer on @lukamezgec! 🇸🇮 pic.twitter.com/nlVDz4Yp13