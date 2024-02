Jan Tratnik spregovoril o odhodu Primoža Rogliča iz ekipe Jumbo-Visma

Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki je v petek praznoval 34. rojstni dan, se je v pogovoru za španski spletni portal Relevo razgovoril o številnih temah, tudi o svojih občutkih ob odhodu Primoža Rogliča iz ekipe Jumbo-Visma, o lanski kontroverzni Vuelti in o rivalstvu med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom. Tratnik, ki je letošnjo sezono začel izjemno, je trenutno v Belgiji, kjer bo ta konec tedna nastopil na dveh klasikah.

Jan Tratnik je v pogovoru za španski spletni portal Relevo odgovoril na vprašanje o lanski Dirki po Španiji, kjer je način dirkanja kapetanov ekipe Jumbo-Visma (Rogliča, Vingegaard in Kussa) sprožil precejšen val zgražanja, saj se je vsak boril za svojo zmago, ne pa za to, da bi pomagal moštvenemu kolegu Seppu Kussu, ki je bil vodilni na dirki in je na koncu tudi zmagal.

"Poskušam ne poslušati ali slediti Twitterju in podobnemu sranju. Ne moti me, kaj si mislijo drugi, ker je to naše delo in vemo, kako deluje," je dejal v zvezi s tem. "V ekipi imamo ljudi, ki so tam, da nam dajejo navodila, mi pa poslušamo in izvajamo načrt in nič več. Naši kapetani imajo različne mentalitete. Vsak želi zmagati. Če si tam in si v igri za zmago, si seveda želiš zmagati."

"Ne vem, kaj je bilo izrečeno v medijih"

Tratnik je priznal, da ni vedno lahko delovati kot ekipa. "Primož se je dolgo pripravljal na La Vuelto. Bil je v formi. In ja, seveda je bil zelo vesel zmage Seppa, a njegova čustva so bila vsekakor drugačna, saj si na koncu vsi želijo zmagati, in če je priložnost, je ne želiš zapraviti," je dejal Tratnik. "Vseeno mislim, da nam je šlo dobro, Sepp si je zmago zaslužil. Ne vem, kaj vse je bilo izrečeno v medijih, sam sem se vedno raje držal stran od tega, ničesar nisem bral in sem zadovoljen s svojim življenjem."

"Primož je moj najboljši prijatelj v kolesarskih krogih, zelo sva si blizu in veliko stvari si zaupava. Njegov odhod ni bil enostaven, lahko pa mu le čestitam, saj je za tako odločitev potreben pogum." Foto: Guliverimage

"Roglič je moj najboljši prijatelj v kolesarskih krogih"

Spregovoril je tudi o svojih občutkih ob odločitvi Rogliča, da zamenja ekipo. "Ni bilo lahko, Primož je moj najboljši prijatelj v kolesarskih krogih, zelo sva si blizu in veliko stvari si zaupava. Njegov odhod ni bil enostaven, lahko pa mu le čestitam, saj je za tako odločitev potreben pogum. Primož ve, da je Visma trenutno najboljša ekipa na svetu in da ima tukaj na razpolago vse, a se je kljub temu odločil tvegati, spremeniti okolje in poskusiti zmagati na Dirki po Franciji."

Z Rogličem bosta tako na letošnjem Touru na nasprotnih bregovih - Tratnik bo pomočnik Vingegaarda v ekipi Visma - Lease a Bike, Roglič pa kapetan BORA - hansgrohe -, vsaj kar zadeva šport. "Morda je storil napako, a sem prepričan, da bo dal vse od sebe in da bo, ko bo končal kariero in se ozrl nazaj, ponosen na prehojeno pot. Nikoli ga ni bilo strah stopiti iz svoje cone udobja in to veliko pove o njem. Mislim, da je bila to zanj najboljša odločitev, vesel in srečen sem zanj."

Dejal je, da ni imel nobenega vpliva na Rogličevo odločitev, da ostane ali zapusti ekipo. "Ne, nič me ni vprašal. Na koncu je vse načrtoval in naredil, kar je bilo najboljše za njegovo prihodnost. Zagotovo bo na začetku težko, saj je bil vrsto let v isti ekipi in z istimi ljudmi in menjava ni nikoli enostavna, a je v zelo močni ekipi (BORA - hansgrohe), ne samo kadrovsko, ampak tudi glede opreme, koles, strokovnjakov za prehrano ... V ekipo bo prinesel veliko izkušenj, a ker ga poznam, sem prepričan, da bo tudi on odprt za nasvete in jih bo upošteval tako, da bo boljši kolesar."

Tadej Pogačar in Jan Tratnik eden drugega ženeta naprej. Foto: Reuters

Tadej žene Jonasa in obratno

Idrijčan je podal tudi svoje mnenje glede rivalstva med vodjo njegove ekipe Jonasom Vingegaardom in Tadejem Pogačarjem. Prepričan je, da eden drugega delata močnejšega. "Gre za zelo zanimiv dvoboj, saj je Tadej dvakrat zapored zmagal na Touru, in ko se je zdelo, da je Primož edini, ki ga lahko premaga, je prišel Jonas in se izkazal za najmočnejšega. Mislim, da Jonas Tadeja žene naprej in obratno. Drug drugega motivirata, drug drugega silita k trdemu delu. Med sezono zelo trdo delata in se temeljito pripravljata, saj želita narediti vse, kar je mogoče, da pokažeta, da lahko premagata druge. In zaradi tega smo vsi boljši."

Tratnik, ki je udarno začel sezono (z drugim in dvema tretjima mestoma), je trenutno v Belgiji, kjer bo ta konec tedna nastopil na dveh klasikah. Danes ga čaka nastop na dirki Omloop Het Nieuwsblad ME, v nedeljo pa bo čas za dirko Kuurne-Brussel-Kuurne.

