Vingegaard pokazal na Pogačarja in Rogliča

"Ali sem imel vpliv pri izboru kolesarjev za Tour? Bolj smo se o tem pogovarjali. Ampak po resnici povedano: v tem moštvu ni nobenega kolesarja, ki bi mu rekel 'ne'. Ekipa predlaga in to je vedno dobro. Na koncu o tem odloča vodstvo ekipe," je Jonas Vingegaard v intervjuju za Wielerflits povedal, kako je bilo pri sestavljanju njegovih pomočnikov za Dirko po Franciji.

Zanj bo osrednji cilj v letu 2024 lov na tretji zaporedni naslov najboljšega na Touru. A bosta manjkala dva kolesarja iz lanske zasedbe: "Seveda bomo zelo pogrešali Nathana (Nathan van Hooydonck, op. a.) in Wouta (Wout van Aert, op. a.). Wout je eden najboljših kolesarjev na svetu. Ampak Wout je Wout in tudi on potrebuje svoje priložnosti. To moramo spoštovati," priznava.

"Pogačarjevi naš največji tekmec, Primož z drugačno vlogo"

"V okviru Visme | Lease a Bike je veliko dobrih kolesarjev. Ne bom rekel, da lahko nova ekipa opravi natančno enako delo kot v prejšnjih dveh izvedbah. Ampak ta sestava kolesarjev lahko prav tako naredi razliko in opravi zelo, zelo dobro delo," poudarja Vingegaard, ki bo imel še vedno podporo odličnih pomočnikov v Seppu Kussu, Matteu Jorgensonu, Christophu Laportu in našem Janu Tratniku: "Spet bomo močni na Touru. Zelo sem zadovoljen."

"Primož je iz ekipnega pomočnika postal nevaren tekmec." Foto: Guliverimage

Danec se bo s kolesarji, ki bodo z njim na dirki Tour de France, večinoma srečal na dirkah, kot so Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, Dirka po Baskiji in Kriterij po Dofineji. Za zdaj je videti, da bodo imeli največ kart na razpolago pri UAE Emirates. Osrednji kapetan bo razumljivo slovenski šampion Tadej Pogačar, a lahko visoko posežejo tudi Adam Yates, Juan Ayuso in João Almeida.

"Res so sestavili zelo močno ekipo. Ta ekipa bo – tako kot v zadnjih dveh letih – naš največji tekmec. To se ne spreminja in moramo upoštevati. To velja tudi za Primoža (Primož Roglič, op. a.), ki je iz zelo dobrega moštvenega kolega postal eden največjih tekmecev. In tudi Evenepoel bo zelo, zelo močan," izpostavlja Vingegaard.

Zanima ga dvojček Giro-Tour, a je veliko dejavnikov: "Počakati tudi, kako bo uspelo Tadeju"

Dotaknil se je tudi Pogačarjeve odločitve, da se najprej preizkusi na Giru in nato še na Touru. Ob tem se je spomnil svoje lanskoletne zgodbe, ko je najprej osvojil Dirko po Franciji, nato pa se podal še na Vuelto: "V Franciji sem bil v najboljši formi. V Španiji ne. Težko rečem, ali lahko dirkaš na isti ravni dva Grand Toura. Tudi s tega vidika, ker sem bil na Vuelti bolan. Zato težko govorim, kako bi bilo, če bi bil zdrav. Veliko bo tudi odvisno od tega, v kakšnem stanju bo Tadej končal Giro. Veliko stvari vpliva. Sam bom preizkusil to možnost, ko se bom prepričal na lastni koži. Da bom najprej odpeljal Tour de France in nato še Vuelto. A moramo preprečiti tudi takšne stvari, kot so zdravstvene težave. Zagotovo bi v prihodnje rad poskusil voziti Giro in Tour v istem letu, vendar najprej dvojček Tour-Vuelta. Počakati bomo morali in videti tudi, kako bo Tadeju uspelo." Jonas Vingegaard vidi ekipo UAE Emirates kot največjega tekmeca na Touru. Foto: Reuters

Ekipe pa bodo morale medtem najti način, kako premagati danskega kolesarja na Dirki po Franciji, kjer bi rad v nogometnem žargonu zabil klasični hat trick. V gorah se pričakuje, da bo Vingegaard na visoki ravni, vendar se postavlja vprašanja glede nekaterih težkih dni in še posebej glede makadamske etape. Verjame, da bo pripravljen na ta težak dan, ki ga bodo kolesarji imeli v Franciji: "To etapo vidim kot tisto iz leta 2022, ko je potekala prav tako na kockah. Dobro se moramo pripraviti nanjo. Tisti dan bomo potrebovali celotno ekipo, da bomo varno končali. V takšnih etapah potrebuješ tudi srečo. Wouta morda ne bo na Touru, vendar bo Laporte v takšnih etapah velika pomoč. Kot van Aert je tudi on zelo tehničen kolesar. Na treningih me lahko veliko nauči."