Roglič se je dotaknil Pogačarjevega izziva

Slovenski kolesar Primož Roglič se te dni pripravlja na novo sezono na višinskih pripravah na Teideju na Tenerifih, v začetku marca pa se bo podal na dirko Pariz-Nica. V pogovoru za L'Equipe se je še enkrat dotaknil odhoda v BORO - hansgrohe, lepe besede pa je namenil tudi rojaku Tadeju Pogačarju in njegovem odhodu na Giro …

Za Primoža Rogliča bo letošnje leto posebno. V vrstah BORE - hansgrohe bo dobil priložnost, da se ponovno poda na sloviti Tour de France kot kapetan. Vse od prihoda v novo okolje se je spoznaval z razmerami v ekipi, naredil že veliko kilometrov na novem kolesu Specialized, počasi pa se približuje čas, ko se bo podal na prvo dirko v novi opravi.

Od 3. marca naprej bo vrtel pedala na preizkušnji od Pariza do Nice, kjer ga med drugim čaka boj z Remcom Evenepoelom. Do Toura ga bomo nato videli še na Dirki po Baskiji in Kriteriju po Dofineji.

Nato bo močna zasedba (ob Rogliču še Jai Hindley, Daniel Martinez in Aleksandr Vlasov) vse misli uperila na Dirko po Franciji.

"Prišel je čas, ko moraš tvegati"

Foto: Mathis Watzel/BORA-hansgrohe In ravno možnost, da bo kot osrednji kapetan na Touru, je bil razlog za njegov odhod iz zdajšnje Team Visma | Lease a Bike v nemško moštvo. "Z isto ekipo sem bil kar nekaj časa. Ni mi nenadoma prišlo na misel, da bi menjal ekipo, se pa je to zgodilo v zadnjem tednu Dirke po Španiji, ko mi je postalo jasno, da potrebujem drugačno okolje," priznava Roglič.

Vse skupaj je, kot je že znano, sovpadlo z notranjim bojem z Jonasom Vingegaardom in Seppom Kussom za zmago na Vuelti. Posledično je postalo jasno, da tudi na naslednji izvedbi Dirke po Franciji ne bi imel prostih rok: "Prišel je čas, ko moraš tvegati, a le če so vsi elementi na mestu. Ekipa Jumbo-Visma je bila preplavljena s kolesarji za večdnevne dirke, in naštel sem dvajset dirk, ki jih še vedno želim zmagati in ki jih še nimam na svojem seznamu zmag. Torej sem moral zamenjati ekipo, če mi moja ekipa ni mogla omogočiti teh priložnosti."

"Odlično, da je Pogačar sprejel to odločitev"

Na Touru se tako pričakuje neizprosen boj. Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Primož Roglič, Remco Evenepoel so osrednja imena, a bodo imeli tako pri Team Visma | Lease a Bike, UAE Emirates, BORI - hansgrohe in Soudal – Quick Stepu kakovostne zasedbe in širšo paleto skritih adutov. Zato lahko pričakujemo nepredvidljivo tritedensko francosko kolesarsko pentljo.

Tadej Pogačar se bo letos preizkusil tako na Giru kakor tudi Touru. Foto: Guliverimage

Rogliča so v pogovoru za L'Equipe vprašali tudi o Pogačarju, ki bo v letu 2024 opravil z dvojčkom Giro-Tour. Vznemirljiv izziv, o katerem govori Roglič: "Odlično je, da je sprejel to odločitev. Gira še nima v svoji vitrini. Morda bo zanj lažje zmagati kot zame. Še ne poznamo vseh tekmecev, a težko ga bo kdorkoli premagal. Rad ima dež in slabo vreme, zato bi mu morala letošnja proga popolnoma ustrezati."

Pogovor je zaključil z zanimivim vpogledom v njun odnos: "Leta 2020 sem ga komaj poznal, zdaj pa vem, da je res prijeten fant in velik prvak. Težko je opisati najin odnos, ker opravljava isto delo, prihajava iz iste države in oba živiva v Monaku. Sva tudi tekmeca. Zelo se razumeva in odličen sopotnik je na potovanjih. Ima moje veliko spoštovanje."