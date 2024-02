Direktor Toura sanja o zavezništvu Pogačarja in Evenepoela

Direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme se tako kot številni ljubitelji kolesarstva po svetu izjemno veseli velikega spektakla, ki mu bomo priča od 29. junija do 21. julija. Na francoski pentlji lahko letos pričakujemo izjemen četveroboj branilca zmage Jonasa Vingegaarda (Visma | Lease a Bike), Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), Primoža Rogliča (BORA – hansgrohe) in Remca Evenepoela (Soudal – Quick Step).

"Vingegaard je dvakratni zmagovalec, s Pogačarjem pa imamo tudi izzivalca. Roglič, ki je letos zamenjal ekipo, ima kljub pomanjkljivostim še vedno željo zmagati na Touru. In potem je tu še Evenepoel, zavzet mladi dirkač," je v intervjuju glavne favorite našteval Prudhomme. Tour 2024 obeta izjemno dirkanje, se še veseli Francoz.

Prudhomme sanja o zavezništvu Pogačarja in Evenepoela. Foto: Guliverimage

Ne strinja se povsem z Armstrongom

Pred kratkim je nekdanji ameriški šampion Lance Armstrong v svoji napovedi Toura kot velike favorite izpostavil Vingegaarda, Pogačarja in Rogliča, medtem ko mladega Belgijca Evenepoela ni umestil v njihovo družbo. "Tadej Pogačar, Primož Roglič in Jonas Vingegaard so na drugi ravni. Na svojem prvem Touru ne bo na njihovi ravni," je povedal Armstrong, medtem pa Prudhomme Evenepoelu pripisuje več možnosti. "Na lanski Vuelti sem mislil, da se bo predal, pa je po tisti krizi pokazal, da ima izjemno mentaliteto. Seveda sanjam o tem, da se bo boril za zmago na Touru. V prvih desetih dneh dirke bi se moral počutiti udobno, sanjam pa tudi o zavezništvu Evenepoela in Pogačarja na vzponu na Le Lioran," je povedal Prudhomme.

Zavezništvo Evenepoela in Pogačarja?

Le Lioran bo zahteven zaključni klanec 211 kilometrov dolge 11. etape letošnjega Toura. Že od začetka 111. izvedbe slavne dirke gre pričakovati srdit boj za rumeno majico, prva polovica Toura bo s hribovitimi in ravninskimi etapami bolj po metri eksplozivnih kolesarjev, v drugi polovici bodo na račun prišli pravi hribolazci na epskih klancih. "Druga polovica Toura bo mogoče bolj ustrezala Vingegaardu, videl sem ga, kako se je nasmehnil na predstavitvi trase, ko so bili predstavljeni vzponi, vključno s Col de la Bonettom," je še razkril direktor Toura. La Bonette bo osrednji klanec 19. etape, z 2.797 metri nadmorske višine pa tudi najvišja točka Toura 2024.

Težki klanci v drugi polovici francoske pentlje so pisani na kožo danskemu šampionu Jonasu Vingegaardu. Foto: Guliverimage

Bo o zmagovalcu odločal sanjski finale?

Zaključek dirke bo letos v Nici, saj se bo Pariz že pripravljal na olimpijske igre, zato pa se dirka ne bo končala s klasično sprintersko etapo, pač pa s posamično vožnjo na čas, kar pomeni, da bi lahko o zmagovalcu dirke odločala tudi zadnja, 21. etapa. "Majhne časovne razlike pri vrhu pred zaključnim kronometrom bi bile idealne za osupljiv finale. Vingegaard napada, Pogačar mora braniti prednost, Evenepoel odpihne vse, pa Roglič, v katerega ne verjame nihče več, nas nenadoma vse preseneti," si je sanjski scenarij za zaključni kronometer zamislil direktor, predvsem pa upa, da bo na dirki čim manj padcev in poškodb ter čim več prave dirkaške akcije.

