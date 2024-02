Rogličev nekdanji moštveni kolega spregovoril, kaj pomeni Primožev odhod

Ekipi Visma | Lease a Bike in BORA – hansgrohe sta bili v zimskem prestopnem času v središču pozornosti. Primož Roglič se je zaradi nezadovoljstva s statusom preselil iz nizozemskega v nemški tabor, v nasprotno smer pa je odpotoval nadarjeni Belgijec Cian Uijtdebroeks.

Izkušeni Robert Gesink je za CyclingWeekley dal vedeti, na kaj bo vplival odhod Rogliča: "Popolnoma se zavedamo, da zdaj, ko je Primož odšel, ne bomo zmagali toliko dirk kot lani, ker je bil Primož nor. Praktično vsako dirko, na katero se je podal, je dobil, zato bo njegov odhod vplival na število naših zmag."

V taboru Jumbo-Visme so se lani veselili 69 zmag, od tega jih je Rogla prikolesaril 15. "Takšnih fantov, kot je Primož, je le nekaj na svetu. S Primožem si bil prepričan, da lahko greš na dirko in imaš fanta za zmago. Pri drugih morda potrebuješ nekaj let, da prideš do te točke."

Pri tem je Gessink mislil na mlada Ciana Uijtdebroeksa in Olava Kooija, na katera v nizozemskem moštvu polagajo upe.

"Ideja ekipe se je spremenila. Prej smo mi lovili prve, zdaj nas drugi lovijo. Z večjimi proračuni, ki jih imajo ekipe, to ni enostavno in ne bo niti v prihodnosti, a verjamem, da imamo v tem trenutku močno zasedbo kolesarjev in tudi nekaj mladih fantov z velikim potencialom," poudarja 37-letni Nizozemec.