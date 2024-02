Ni kar samoumevno

Pred dnevi je vodstvo ekipe BORE – hansgrohe sporočilo, da je globalni koncern pijač Red Bull pridobil večinski delež ekipe, nemudoma pa so se sprožile govorice, kaj to pomeni za kolesarje, ki so že zdaj sponzorsko vezani s podjetjem. V prvi vrsti, ali bi Wout van Aert in Tom Pidcock lahko kmalu oblekla dres ekipe, v kateri je Primož Roglič.

Nedavna objava, da je globalni koncern pijač Red Bull pridobil večinski delež v ekipi BORA - hansgrohe, je pretresla kolesarski peloton. Iz zgodovine je že jasno, da avstrijsko podjetje ne gre v projekt, če ne bo videlo koristi, posledično pa dvigne raven na bistveno višjo sfero.

Tudi pri BORI - hansgrohe lahko pričakujemo večji finančni vložek v ekipo, kar posledično pomeni, da bodo v prihodnje lahko razpolagali z večjim proračunom. Želja je, da bi v prihodnosti postali najboljša ekipa v kolesarski karavani.

Že zdaj je nekaj kolesarjev sponzorsko povezanih z Red Bullom, ki je njihov osebni pokrovitelj in imajo čelado obarvano v sponzorske barve.

Med njima sta tudi zvezdnika kolesarstva Wout van Aert in Tom Pidcock. "Zdi se mi res preveč poenostavljeno reči, da bosta Wout van Aert in Tom Pidcock hitro prestopila k ekipi BORA - hansgrohe," pravi agent kolesarjev Dries Smets v pogovoru s Sporzo, da ni samoumevno, da se bo to zgodilo. "Van Aert in Pidcock imata pogodbo s svojimi ekipami in posamično partnerstvo z Red Bullom, vendar eno ni nujno povezano z drugim," je ob tem pristavil.

"Morda bodo pri Red Bullu želeli razširiti ekipo in morda bodo želeli postopoma opustiti posamične dogovore. Vendar ne bi rekel, da bosta Van Aert ali Pidcock dejansko pristala pri nemški ekipi. Še posebej, ker še vedno obstajajo pogodbene zaveze s trenutnimi ekipami."

Primož Roglič je k ekipi BORA - hansgrohe prestopil ob ustrezni odškodnini, Smets pa verjame, da je Red Bull morda odigral vlogo pri tem dogovoru. "Domnevam tako, čeprav nisem vpleten v ta primer. Vendar sem razumel iz ozadja, da je bil Red Bull za volanom in da je bil finančno vpleten. To je prvi znak finančne moči ekipe," pojasnjuje Smets.