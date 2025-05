Kaotičen dan na Giru zahteval nove žrtve, Tom Pidcock izgubil pomočnika

Giro se je po treh dneh dirkanja v Albaniji in prvem dnevu premora danes s 189 kilometrov dolgo četrto etapo od slikovitega Alberobella do Lecceja nadaljeval v Italiji. Ravninska etapa je bila primerna za sprinterski spopad, a je, kot je to že v navadi, postregla s kar nekaj padci.

Pidcock izgubil pomočnika

V enega je bil vpleten tudi nosilec rožnate majice Mads Pedersen, ki se je na tleh znašel okoli 125 kilometrov pred ciljem. Danec jo je tam odnesel srečno, enako tudi večina preostalih tekmovalcev, ki so okusili trdoto italijanskega asfalta, med temi Giulio Ciccone, Luke Plapp, Romain Bardet, huje pa se je poškodoval Kanadčan Nickolas Zukowsky iz moštva Q36.5, ki so ga s sumom na zlom ključnice odpeljali v bolnišnico.

💥 Crash in the peloton.

The Maglia Rosa is involved, with 🇮🇹 @giuliocicco1, 🇫🇷 @romainbardet, and 🇨🇦 @NickolasZukows2 (Q36), with the latter leaving the race.



We wish a speedy recovery to the Canadian 🙏#GirodItalia pic.twitter.com/gUOaSXam1A — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2025

To pomeni, da je britanski adut ekipe Q36.5 Thomas Pidcock ostal brez pomembnega pomočnika.

Če se je Pedersen pri padcu izognil poškodbam, pa to ne velja za njegovega moštvenega kolega Sorena Kragha Andersena, ki je bil žrtev kaotičnega in tehnično zahtevnega zaključka etape po ulicah Lecceja. Na teh ni manjkalo 90-stopinjskih ovinkov, zahrbtnih krožišč in nenadnih zožitev trase. Danec Andersen se je na tleh znašel dobrih 20 kilometrov pred ciljem.

Not a good day for the Maglia Rosa so far😥 @Mads__Pedersen is caught in another incident, as his teammate Soren Kragh Andersen hits the deck #GirodItalia pic.twitter.com/uJ0wlyBI2q — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2025

Ekipa Lidl - Trek se nato vse do cilja ni več sestavila in pripravila sprinterskega vlaka Pedersenu, nekateri so reševali svojega kapetana in aduta ekipe za skupni seštevek Giulia Cicconeja, ki je po težavah izgubil stik z glavnino, drugi so v gneči in kaosu neuspešno poskušali najti sprinterskega aduta Pedersena. Ta je naposled z minimalno pomočjo ekipe le osvojil četrto mesto in ubranil vodstvo na dirki.

Omejevanje škode

"Ta finale je bil tehnično izjemno zahteven, za nameček so bili vsi sprinterji sveži in motivirani. Imeli smo precej težav, padel sem jaz, padel je Kragh, zato nam je razpadel sprinterski vlak in osredotočili smo se na omejevanje škode. Z razpletom sem lahko zadovoljen," si je nosilec rožnate majice oddahnil v cilju.

Soren Kragh Andersen je ciljno črto prečkal z desetimi minutami zaostanka. Ob tem je krmilo držal z eno roko, videti je bilo, da ga boli levo zapestje. Jutri bo znano, ali bo dirko lahko nadaljeval.

Ves dan je tempo nadzorovala ekipa Visma | Lease a Bike, ki je pripravljala teren za nizozemskega sprinterja Olava Kooija. Temu bi moral kot zadnji mož v sprinterskem vlaku pomagati Wout van Aert, ki se po bolezni iz dneva v dan počuti bolje. Belgijcu se ni uspelo prebiti do kolega skozi zgoščeno in nervozno glavnino, za nameček je Kooij v ciljnem sprintu za trenutek okleval, kar ga je stalo zmago, je po etapi priznal športni direktor čebel Marc Reef.

Zmage, svoje prve na Grand Tourih, se je naposled veselil 23-letni Nizozemec Casper van Uden, ki je ekipi Picnic PostNL tako priboril izjemno pomembne točke UCI. To nizozemsko moštvo je namreč v nevarnem območju in bi lahko oktobra izpadlo iz svetovne serije.

🔻 A very fast final kilometer in Lecce, and a battle between the fastest legs of the Netherlands



🔻Un chilometro finale tiratissimo a Lecce, e poi la battaglia tra le gambe più veloci d'Olanda!



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#GirodItalia pic.twitter.com/lOkhCFOZZW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2025

Favoriti za skupno zmago, v prvi vrsti slovenski as Primož Roglič, so se dobro izogibali težavam – z izjemo že omenjenega Cicconeja. Zasavec je na letečem cilju v Ostuniju celo sprintal za bonifikacijske sekunde in osvojil dve, tako se je rožnati majici približal na le sedem sekund zaostanka. Slovenca je na tem letečem cilju premagal Mehičan Isaac del Toro, ki je prav zato v skupnem seštevku prehitel španskega moštvenega kolega pri UAE Team Emirates – XRG Juana Ayusa.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: