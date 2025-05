Konec tedna z brezmejno etapo Giro d’Italia bo znova združil šport in kulturo

Na novinarski konferenci so organizatorji predstavili predstavili celoten vikend paket dogajanja ob Brezmejnem Giru. Foto: GO! 2025 Na letošnjem Giro d'Italia bomo navijali za Primoža Rogliča, Jana Tratnika in Matevža Govekarja. 14. etapa v soboto, 24. maja, bo potekala na "Borderless" območju, zaključila pa se bo v Novi Gorici ob Trgu Evrope. Ob tej priložnosti organizatorji EPK v športno-kulturnem "vikend paketu" pripravljajo pravi trojček vrhuncev spremljajočega dogajanja. V petek, 23. maja, bo ob 20. uri na mestnem športnem stadionu epski gledališki projekt brez primere, in sicer največja uprizoritev predstave Dodekalogija režiserja Tomija Janežiča. V soboto, 24. maja, nas čaka Brezmejna zabava 3.0 z italijansko pop senzacijo The Kolors. Glasbena skupina iz Neaplja, ki svet osvaja z besedili tudi v maternem jeziku, bo zagotovo razvnela prostor pred Mestno občino Nova Gorica. Ob njej bo potekal tudi promocijski dan čezmejnega sistema mestnega kolesarjenja GO2GO, ki ga poganjajo s pomočjo brezmejne energije družbe GEN-i in s sporočilom spodbude odprave na kulturne prireditve s čezmejnimi kolesi.

V nedeljo, 25. maja, pa vabijo na grad Dobrovo, in sicer na umirjen ogled razstave Zorana Mušiča, enega najpomembnejših umetnikov tega prostora – brezmejnega v vsakem pogledu.

"Veseli nas, da bo ena izmed letošnjih etap znamenite kolesarske dirke Giro d'Italia vodila skozi Novo Gorico in Gorico kot 'Brezmejni Giro', s čimer bo tudi uradno počastila evropsko prestolnico kulture GO! 2025. To je za nas velika čast in priložnost, da šport povežemo s kulturo na najbolj brezmejen način. Tri dni, tri dimenzije brezmejnosti – športna, umetniška in urbana. Tako se pri nas piše evropska prestolnica kulture," je dejala Mija Lorbek, direktorica Zavoda GO! 2025.

"Prepričan sem, da smo cilj 14. etape tega Gira dobili tudi zato, ker letos nosimo naziv Evropske prestolnice kulture. Nenazadnje se bo ta etapa zaključila z dvema krogoma v obeh Goricah s ciljem na Trgu Evrope. Torej prav na območju, kjer poteka največ dogodkov programa EPK, in ki ga prav zaradi tega projekta tudi razvijamo. Evropska prestolnica kulture predstavlja tudi spoj kulture in športa, tak bo tudi konec tedna z etapo Gira. Na ta način želimo promovirati ne samo kulturne dogodke v okviru Evropske prestolnice kulture, temveč tudi naše brezmejno območje. Prepričan sem, da nam bo konec tedna med 23. in 25. majem v naše kraje uspelo privabiti veliko število obiskovalcev iz Slovenije in tujine," napoveduje Samo Turel, župan MONG.

Informacije o parkiriščih Obiskovalci lahko v času prireditve brezplačno parkirajo na parkirišču Supernove Mercator (Prvomajska ulica 35, Nova Gorica) in začasnem parkirišču v Solkanu (Cesta IX. Korpusa 106, Nova Gorica), kjer lahko parkirajo tudi avtodomi. Več informacij o projektu EPK www.go2025.eu.

Evropska prestolnica kulture GO! 2025 je projekt Evropske unije. Poslanstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je preseganje meja, tako fizičnih kot mentalnih, kar se odraža v sloganu "GO! Borderless". Projekt se osredotoča na povezovanje Nove Gorice in Gorice, dveh mest z različnimi zgodovinskimi in kulturnimi ozadji, z namenom okrepiti sodelovanje med njimi ter spodbujati čezmejno življenje in upravljanje. Program kulturnih in umetniških dogodkov služi kot sredstvo za doseganje teh ciljev, pri čemer stremijo k vrhunski kakovosti in preseganju običajnega. V okviru EPK bosta še dva množična vrhunca, in sicer kulinarični festival Okusi brez meja (26.–28. september) in razsvetljena zaključna slovesnost (1.–5. december).

