Etapna zmaga Nizozemcu, Pedersen po težavah zadržal rožnato, Roglič brez težav

Na tehnično zahtevnem zaključnem sprintu v Lecceju so zablesteli nizozemski asi, van Uden je za las premagal Olava Kooija (Visma | Lease a Bike), tretji pa je bil Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team). Četrto mesto je po številnih težavah v etapi, ko je enkrat pristal na tleh, enkrat pa ga je ustavil padec moštvenega kolega, osvojil Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek) in zadržal vodstvo v skupnem seštevku.

"Včasih moraš verjeti vase. Danes mi je uspelo vrniti moštvenim kolegom za ves trud, ki so ga vložili v moj sprint, in ne bi mogel biti bolj veselj," je po največjem uspehu v karieri, prvi zmagi na Grand Tourih, povedal 23-letni van Unden.

Primož Roglič je na letečem cilju v Ostuniju danes zasedel tretje mesto ter tako pridobil dve bonifikacijski sekundi v primerjavi s tekmeci za končno zmago. Za rožnato majico po novem zaostaja sedem sekund. Tretji skupno je moštveni kolega vodilnega Pedersena Čeh Mathias Vacek z zaostankom 14 sekund.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Italiji, potek četrte etape:

Cilj: V ciljnem sprintu je bil najmočnejši Nizozemec Casper van Unden (Team Picnic PostNL)!

🔻 A very fast final kilometer in Lecce, and a battle between the fastest legs of the Netherlands



🔻Un chilometro finale tiratissimo a Lecce, e poi la battaglia tra le gambe più veloci d'Olanda!



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#GirodItalia pic.twitter.com/lOkhCFOZZW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2025

6 km do cilja: Sprinterji so pripravljeni na končni obračun, tudi Pedersen ima zdaj pomoč in je v malce boljšem položaju za napad na tretjo etapno zmago na letošnjem Giru.

11 km do cilja: Kolesarji so prevozili ciljno črto in se podali v zadnji krog. Prireditelji so zaradi nevarnega tehničnega zaključka črto, po kateri ob morebitnem padcu ne bodo seštevali zaostankov, postavili pet kilometrov pred ciljem.

🔔 Last lap before the finish here in Lecce! #GirodItalia pic.twitter.com/Nr21JiAFiU — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2025

13 km do cilja: Ciccone je s pomočjo kolegov iz Lidl - Treka ujel glavnino, medtem je Pedersen obtičal brez pomočnikov v sredini pelotona. Na zavitih ulicah s številnimi zoženji in krožišči stvari postajajo vse bolj napete.

22 km do cilja: Spet se je v težavah znašel Mads Pedersen, njegov moštveni kolega Soren Kragh Andersen je padel, nosilec rožnate majice je moral sestopiti s kolesa in se zdaj spet prebija skozi glavnino, za to je zaostal tudi Giulio Ciccone.

Not a good day for the Maglia Rosa so far😥 @Mads__Pedersen is caught in another incident, as his teammate Soren Kragh Andersen hits the deck #GirodItalia pic.twitter.com/uJ0wlyBI2q — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2025

25 km do cilja: Kolesarji so prispeli v Lecce, ki še petič v zgodovini gosti cilj etape Gira. Prav vse dozdajšnje so se končale s sprintom, nazadnje leta 2003, ko je svojo prvo zmago na rožnati pentlji slavil Alessandro Petacchi. Na mestnih ulicah je nekaj več nevarnosti, Primož Roglič se je za trenutek sam znašel povsem na čelu glavnine.

54 km do cilja: Na letečem cilju v San Pancraziu Salentinu sta za točke obračunala Pedersen in Kooij, sprint pa je dobil Nizozemec. Je bila to že napoved ciljnega spopada? Rogličev moštveni kolega Daniel Felipe Martinez je imel nedavno težave s predrto gumo, ki pa so jih hitro rešili in Kolumbijec je spet v glavnini. Na čelu te je zdaj bolj pisano, številna moštva so se prebila v ospredje.

Izidi letečega cilja, San Pancrazio Salentino:

1. Kooij 12 točk

2. Pedersen 8

3. Groves 5

4. Kragh Andersen 3

5. Plowright 1

54 km do cilja: Na letečem cilju v San Pancraziu Salentinu sta za točke obračunala Pedersen in Kooij, sprint pa je dobil Nizozemec. Je bila to že napoved ciljnega spopada?

56 km do cilja: Munoz je ujet, bega je konec.

❌ No more breakaway as we now turn our attention to the IS! #GirodItalia pic.twitter.com/zFNEmF4ebT — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2025

63 km do cilja: Francisco Munoz je zdaj le še 55 sekund pred glavnino, na čelu te se občasno pojavljajo tudi kolesarji Lidl - Treka vodilnega Madsa Pedersena, ki bo danes najbrž napadel še tretjo etapno zmago na letošnjem Giru. Danec ima v skupnem seštevku le še sedem sekund prednosti pred Rogličem, ki si je na sprintu v Ostuni priboril dve sekundi časovnega odbitka, Del Toro pa se je s štirimi sekundami bonifikacije prebil na peto mesto v skupnem seštevku, pred moštvenega kolega Ayusa.

78 km do cilja: Na čelu glavnine sta danes najbolj aktivni moštvi Alpecin – Deceuninck in Visma | Lease a Bike, ki v zaključku stavita na svoja sprinterska aduta Kadena Grovesa in Olava Kooija, ves čas se v ospredju vozi tudi Red Bull - BORA - hansgrohe, ki tako varuje kapetana Rogliča. Enako počne Ayusov UAE Emirates. Prednost Munoza počasi kopni in je zdaj padla pod dve minuti.

103 km do cilja: Munoz je na Red Bullovem sprintu v Ostuni poleg petnajstih točk pobral še šest bonifikacijskih sekund, za preostala časovna odbitka pa so v glavnini sprintali Primož Roglič, Juan Ayuso in Isaac del Toro. Mehičan je bil najuspešnejši in si je prislužil štiri bonifikacijske sekunde, Roglič dve, Ayuso je ostal brez njih. Prednost bežečega Munoza je medtem padla pod tri minute.

⚡ The first battle between the GC riders for the Red Bull KM!

🇪🇸 Francesco Muñoz crosses the line first, but behind, @ISAACDELTOROx1 edges @rogla , who takes 2’’ on the Maglia Rosa!



⚡️ La prima battaglia tra gli uomini di classifica per il Red Bull KM!

Francesco Muñoz… pic.twitter.com/88V48X9aZb — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2025

Izidi letečega cilja, Ostuni:

1. Munoz 15 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Del Toro 8/4

3. Roglič 5/2

4. Ayuso 3

5. Zambanini 1

106 km do cilja: Francisco Munoz zdaj vozi 3:11 pred glavnino, v tej so že vsi kolesarji, ki so bili udeleženi v padcu, z izjemo nesrečnega Zukowskega.

124 km do cilja: V glavnini je padlo 15 kolesarjev, na tleh sta se znašla tudi vodilni kolesar na dirki Mads Pedersen in njegov kolega iz moštva Lidl - Trek Giulio Ciccone. Danec in Italijan sta jo odnesla srečno in zdaj lovita glavnino, medtem pa je Giro končan za Kanadčana Nickolasa Zukowskega (Q36.5 Pro Cycling Team), ki se je huje poškodoval (sumi se na zlom ključnice). Rogliča so kolegi iz Red Bull - BORE - hansgrohe zadržali na varnem v ospredju glavnine.

💥 Crash in the peloton.

The Maglia Rosa is involved, with 🇮🇹 @giuliocicco1, 🇫🇷 @romainbardet, and 🇨🇦 @NickolasZukows2 (Q36), with the latter leaving the race.



We wish a speedy recovery to the Canadian 🙏#GirodItalia pic.twitter.com/gUOaSXam1A — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2025

147 km do cilja: Ubežnik Munoz je pobral 12 točk na letečem cilju v Polignanu, dobre štiri minute za njim so se v glavnini za preostale spopadli sprinterji, tudi nosilec rožnate majice Mads Pedersen, ki se je z novimi tremi točkami še utrdil tudi v vodstvu najboljšega sprinterja na Giru. V seštevku za vijoličasto majico – to danes nosi Italijan Alessandro Tonelli – ima Danec 57 točk, 22 več od Tonellija.

🔥 A huge effort from @JensenPlowright sees the Aussie claim 2nd ahead of @KooijOlav and the Maglia Rosa in Polignano #GirodItalia pic.twitter.com/PppN0hkFBF — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2025

Izidi letečega cilja, Polignano a Mare:

1. Munoz 12 točk

2. Plowright 8

3. Kooij 5

4. Pedersen 3

5. Strong 1

169 km do cilja: Po uspešnem samostojnem pobegu že nekaj časa na prvem mestu vztraja Francisco Munoz. Španec postopno veča prednost pred glavnino. Ta znaša že štiri minute.

🚩 Kick off on the Italian roads for this #GirodItalia!



And our first attacker is 🇪🇸 Francisco Muñoz, from @PoltiVisitMalta pic.twitter.com/QyeUxbftbS — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2025

189 km do cilja: Kolesarji so prevozili kilometer nič in četrta etapa se je začela tudi zares! Takoj se je odločil za pobeg Španec Francisco Munoz (Team Polti VisitMalta). Nihče ni sledil njegovemu ritmu.

Start: karavana kolesarjev se je podala na 189 kilometrov dolgo pot v slikovitem italijanskem mestu Alberobello. Rožnato majico nosi Danec Mads Pedersen. Kolesarji so se s štarta zapeljali ob 12.55, po dobrih petih kilometrih zaprte vožnje se bo četrta etapa 108. Gira začela tudi zares.