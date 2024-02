Odločitev v razgibani etapi je padla v zadnjih 30 km, ko so morali kolesarji premagati tri kategorizirane vzpone, vključno z zadnjim na Alto de Foia (7,5 km/5,9 %).

V zadnjem kilometru je Španec Mikel Landa skušal pripraviti teren za zaključni sprint moštvenemu kolegu Evenepoelu. Belgijec je okoli 250 m pred ciljem napadel, a je bil močnejši Martinez, sicer moštveni kolega slovenskega asa Primoža Rogliča. Za Kolumbijca, ki bo na Touru dirkal ob Rogliču, je bila to 14. zmaga v karieri. Letos je bil že državni prvak v vožnji na čas.

Etapne zmage se veseli Daniel Martinez. Foto: Guliverimage Šest sekund je za obema zaostal Američan Sepp Kuss (Visma Lease a Bike), eno več Kolumbijec Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), osem sekund pa je za zmagovalcem ciljno črto prečkal Tratnik. V zanj nekoliko prezahtevni etapi je Belgijec Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) zaostal 26 sekund in zasedel 16. mesto.

V skupnem seštevku ima Martinez zavoljo bonifikacij štiri sekunde naskoka pred Evenepoelom, 12 sekund zadaj je Kuss. Tratnik je peti z 18 sekundami zaostanka. Izkušeni kolesar iz Idrije je sezono začel v zelo dobri formi. Drugi je bil na dirki po Murcii, tretji pa po makadamski klasiki Jaen. Po Algarvu je bil 33-letnik v prvi, sprinterski, etapi 41.

Do konca dirke po jugu Portugalske so še tri etape. Petkova bo razgibana od Vila Real de Santo Antonia do Tavire (192,2 km). Sobota je rezervirana za 22 km dolgo vožnjo na čas okoli Albufeire, najtežja pa bo 165 km dolga nedeljska zadnja etapa od Fara do Alto de Malhaa (2,5 km/9,8 %).

Foto: Guliverimage

Ta teden bi morala od dirk razreda 2.Pro potekati še petdnevna preizkušnja po Andaluziji, ki jo je lani dobil slovenski as Tadej Pogačar. Zaradi stavke kmetijskega sektorja in posledičnega pomanjkanja predstavnikov policije in ostalih varnostnih sil so odpovedali prvi dve etapi.

Dirka, na kateri od Slovencev nastopa Domen Novak (UAE Team Emirates), se bo začela v petek s spremenjeno etapo. Na vrsti bo namreč le kratka vožnja na čas, v soboto pa bo na sporedu še ena skrajšana in spremenjena trasa. Za zdaj po načrtu nespremenjena ostaja le nedeljska zadnja etapa.