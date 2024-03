Veličastna zmaga Tadeja Pogačarja po epskem napadu #video

Tadej Pogačar je napadel že 81 kilometrov pred ciljem na vzponu Santa Maria, kar je napovedal že pred dirko, pa so mnogi menili, da se šali. "Ne vem, zakaj," je na vprašanja, zakaj se je odločil za tako dolg, naravnost epski pobeg, odgovarjal izmučeni, blatni, a do ušes nasmejani slovenski as.

"Dirka je bila zelo hitra vse od starta, takoj se je naredila selekcija, mislim, da nihče ni pričakoval tega. Ko smo prišli na Santa Mario je lilo, razmere so bile obupne, opazil sem, da v skupini ni več prave energije, bilo je samo še kakšnih 25 kolesarjev, Isaac in Tim pa sta opravila odlično delo, da sta dirko otežila. To je bil trenutek, ko zaradi blata nisem videl nič in odločil sem se, da grem. Hitro mi je uspelo narediti razliko, čeprav sem vedel, da je pred menoj še dolga pot, sem vztrajal do konca. V prvem delu dirke sem se počutil odlično, moja ekipa je opravila izjemno delo in kmalu sem spoznal, da bo težko, ampak v mislih sem pripravil na to," je še povzel dogajanje najboljši kolesar sveta.

Sezono je začel na najboljši mogoč način, a to počne že vse od sezone 2020. Vse odtlej še ni izgubil na svoji prvi dirki sezone. "To je prva dirka sezone, te so psihološko vselej zahtevne, saj nikoli ne veš, kako dobro si pripravljen, ampak očitno sem pozimi dobro treniral," je razlagal v mikrofon prirediteljev mlade italijanske klasike, ki pa je v vsega 18 izvedbah postala tako popularna, da jo mnogi označujejo že kot šesti spomenik. "Ah ne vem, spomeniki so najstarejše dirke na svetu, ta pač ni. A ima vsekakor svoj šarm, je izjemna dirka," je o tem povedal 25-letni slovenski as.

Pogačar je zmagal z največjo razliko v kratki zgodovini spektakularne dirke, v cilj je prišel 2:44 pred Tomsom Skujinšem. Lastnik prejšnje rekordne razlike je bil Švicar Fabio Cancellara, ki je leta 2012 Kazahstanca Maxima Iglinskiyja premagal za 42 sekund. Tudi 81 kilometrov ni še nihče bežal, sam je leta 2022, ko je prvič zmagal na "belih cestah" osupnil z napadom 49 kilometrov pred ciljem, a je bila tedaj dirka 30 kilometrov krajša.

Deseto izvedbo ženske dirke Strade Bianche je še drugič v karieri dobila Belgijka Lotte Kopecky (SD Wolrx – Protime). Ta je bila najboljša že leta 2022, letos pa je na 137-kilometrski preizkušnji premagala Italijanko Eliso Longo Borghini (Lidl – Trek) in ekipno kolegico Demi Vollering. Nizozemka je sicer na tej dirki slavila lani.

Na startu so bile tudi štiri Slovenke, Urša Pintar, Špela Colnar in Pija Galof v dresu ekipe BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo, ter Špela Kern (Cofidis). Prav Kernova je bila na koncu naša najbolje uvrščena tekmovalka, zasedla je 47. mesto in za zmagovalko zaostala 10:28. Slovenske članice BTC Cityja dirke niso končale.

Strade Bianche 2024, potek dirke:

Cilj: Tadej Pogačar je veliki zmagovalec 18. izvedbe dirke Strade Bianche!

Zadnji kilometer: Tadej Pogačar (UAE EMirates) je v Sieno prispel 3:11 pred zasledovalci.

8 km do cilja - Pogačar vztraja 3:15 pred najbližjima zasledovalcema, hitir dvema rekordoma dirke naproti. Še nikoli prej ni zmagovalec odločilnega napada sproižil tako daleč od cilja in še nikoli prej ni bilo tako velike razlike do drugega. Pogačarju se namreč obeta večminutni naskok, do zdaj je bila največja razlika leta 2012, ko je Švicar Fabian Cancellara v cilj prišel 42 sekund pred Kazahstancem Maximom Iglinskiyjem.

19 km do cilja - Van Gils in Skujinš zdaj vozita skupaj, Pogačarju sta se približala na 3:08 zaostanka, pred preostalimi favoriti imata dobro minuto in pol naskoka. Je pa tej skupini ušel lanski zmagovalec dirke Tom Pidcock, ki je ni opustil upanja na stopničke.

23 km do cilja - Pogačar vztraja 3:28 pred Van Gilsom in 3:38 pred Skujinšem, preostali zasledovalci vozijo 4:34 za vodilnim slovenskim šampionom, ki hiti novi imenitni zmagi naproti.

27 km do cilja - Iz skupine zasledovalcev se je zdaj izstrelil Latvijec Toms Skujinš (Lidl - Trek). Hitro si je privozil nekaj metrov prednosti, vozi pa 3:33 za Pogačarjem in 20 sekund za Van Gilsom.

33 km do cilja - Na čelo zasledovalne skupine se je postavil Matej Mohorič, za Pogačarjem pa imajo še 3:40 zaostanka.

35 km do cilja - Že nekaj časa Pogačarja lovi Maxim Van Gils (Lotto Dstny), ki pa počasi izgublja prednost pred preostalimi zasledovalci. Belgijec vozi 3:27 za Pogačarjem in 20 sekund pred preostankom skupine favoritov.

Pogačar napovedal, kaj bo naredil

"Ne čutim dodatnega pritiska, sem pa morda malo bolj nervozen kot običajno, to je le moja prva dirka sezone. Videl bom, kakšno delo sem opravil pozimi. Všeč mi je to vreme, všeč mi je trasa, pričakujem zanimivo dirko," je za Eurosport pred dirko povedal Pogačar. In kje bo napadel? "Na Santa Marii," je izstrelil kot iz topa. Če je kdo misli, da se je pošalil, je dobil odgovor prav tam, na vzponu na Santa Mario, kjer je Pogačar res napadel.

44 km do cilja - Med zasledovalci ni nobenega sodelovanja, Pogačarjeva prednost je zdaj presegla tri minute.

47 km do cilja - Na čelu zasledovalne skupine se najbolj trudi Irec Ben Healy (EF Education - EasyPost), a ima Pogačar še edno 2:40 prednosti. Sicer pa zaradi hudega tekmpa zasledovalna skupina spet razpada, na klancih ima nekaj težav tudi Matej Mohorič.

49 km do cilja - Tadej Pogačar je leta 2022 za svojo prvo zmago na Strade Bianche napadel 49 kilometrov pred ciljem, danes ima na tej točki 2:44 prednosti pred zasledovalci, res pa je, da je letos dirka okoli 30 kilometrov daljša kot je bila pred dvema letoma. Zasledovalna skupina je zrasla, kolesarji, ki so pred časom izgubili stik, med temi sta bila tudi Tom Pidcock in Dani Martinez, je spet ujela priključek.

58 km do cilja – V zasledovalni skupini je pestro, Pogačarjeva moštvena kolega Wellens in Del Toro sta po najboljših močeh onemogočala učinkovit lov, zato sta najprej skočila Francoza Romain Bardet in Benoit Cosnefroy, pridružilo pa se jima je še nekaj izjemno močnih kolesarjev, "super skupina", v tej je tudi makadamski svetovni prvak Mohorič, zdaj lovi Pogačarja, a ima ta še več kot dve minuti in pol prednosti. Se je pa malo umiril in za zdaj ne poganja več na vso moč.

65 km do cilja - van Gils se je priključil skupini zasledovalcev, ki zdaj vozi že 2:21 za Pogačarjem. Slovenec leti, če ne bo imel tehničnih težav, ga najbrž nihče ne bo več ujel do cilja v Sieni. Tudi deževati je nehalo.

74 km do cilja - Quinn Simmons je padel, zaradi neprevidnosti se je zapletel z moštvenim kolegom Tomsom Skujinšem, Pogačar pa v ospredju le še povečuje prednosti in je zdaj že več kot minuto pred Van Gilsem. Strade Bianche ni le makadamska dirka, na trasi ne manjka klancev, kolesarji morajo danes premagati kar 3.700 višinskih metrov.

76 km do cilja – Pogačar vozi 40 sekund pred Belgijcem Maximom Van Gilsom (Lotto Dstny) in že več kot minuto pred skupino z Benom Healyjem (EF Education – EasyPost), Quinom Simmonsom (Lidl – Trek), Christophom Laportom (Visma | Lease a Bike), Timom Wellensom in Isaacom del Torom (UAE Emirates), Thomasom Pidcockom (Ineos Grenadiers), Lennardom Kämno (BORA - hansgrohe), ... Tudi Matej Mohorič je v tej skupini.

78 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) ima že pol minute prednosti pred zasledovalci!

81 km do cilja - Pogačar se je odpeljal v vodstvo! Nihče mu ne more slediti. Je to že odločilen napad na dirki?

82 km do cilja - Simmons je spet v glavnini. Zdaj je pospešil kar Tadej Pogačar sam in še dodatno tazredčil skupino favoritov,

83 km do cilja - Razmere na progi postajajo vse bolj zahtevne, Simmonsonova prednost se topi, Pogačarjevi še naprej navijajo tempo na čelu okrnjene glavnine.

90 km do cilja - Matej Mohorič se je odpeljal povsem v ospredje, odgovoril mu je Američan Quinn Simmons (Lidl - Trek) in si privozil nekaj prednosti. Bilo je že nekaj odstopov, z dirko sta končala tudi Francoza Julian Alaphilippe in Paul Magnier (Soudal - QuickStep). Začelo je tudi močneje deževati.

93 km do cilja - Glavnina, na čelo katere so se postavili kolesarji Pogačarjevega moštva UAE Emirates, je ujela tudi zadnja ubežnika, v ospredju se je zdaj izoblikovala večja skupina. Tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je v ospredju in videti je dobro razpoložen.

98 km do cilja – Zdaj sta napadla Američan Quinn Simmons (Lidl – Trrek) in Danec Magnus Cort (Uno-X).

Lotte Kopecky še drugič

Medtem se je že končala ženska dirka. Kolesarke so morale premagati 137-kilometrsko traso, najboljša pa je bila Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx – Protime). Za štiri sekunde je premagala Italijanko Eliso Longo Borghini (Lidl – Trek), tretja pa je bila Nizozemka Demi Vollering (SD Worlx – Protime) s 26 sekundami zaostanka. Kopecky je prišla do druge zmage, Strade Bianche je dobila že leta 2022, lani pa je zmagala Vollering.

99 km do cilja - V glavnini je prišlo do padca, trije kolesarji so se znašli na tleh.

100 km do cilja - Ubežniki so ujeti. Nils Brun (Tudor), Anders Johanessen (Uno-X) in Dion Smith (Intermarche – Wanty) so v glavnini.

160 km do cilja: Po četrtem makadamskem sektorju (La Piana) se je skupini štirih ubežnikov priključil še Nils Brun (Tudor Pro Cycling Team). Glavnine, kjer v prvih vrstah prevladujejo predstavniki Pogačarjeve ekipe UAE Team Emirates so zadovoljni s takšnim razpletom. Nadzorujejo dogajanje. Do naslednjega makadamskega sektorja čaka kolesarje še 22 km. Prednost ubežnikov, ki se je 150 km do cilja povzpela na dve minuti in pol, jih ne skrbi.

180 km do cilja: Po tretjem makadamskem sektorju (Radi) si je skupina štirih ubežnikov prikolesarila 20 sekund prednost pred glavnino. V vodstvu so tako Lawson Craddock (Jayco-AlUla), Mark Donovan (Q36.5), Anders Halland Johannessen (Uno-X) in Dion Smith (Intermarché - Wanty).

200 km do cilja: sedem kolesarjev je kmalu po začetku dirke ušlo glavnini. To so bili Toms Skujinš (UCI WorldTeam Lidl–Trek), Cristián Rodríguez (Arkéa - B&B Hotels), Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck), Felix Engelhardt (Jayco-AlUla), Logan Currie (Lotto Dstny), Anders Halland Johannessen (Uno-X) in Francisco Muñoz (Polti Kometa). Ko so prišli na prvi makadamski sektor (Vidritta), so hitro zapravili izgubili prednost. Na drugem makadamskem sektorju (Bagnaia), ki je bolj zahteven od prvega (tri od petih težavnostnih zvezdic), je glavnina ostala skupaj.

215 km do cilja: kolesarje čaka 15 makadamskih sektorjev v skupni dolžini nekaj več kot 71 kilometrov oziroma tretjino celotne trase. Najdaljša makadamska odseka sta dolga več kot enajst kilometrov, med njima sta osem- in devetkilometrska odseka, prav ta osrednji del dirke – med 75. in 160. kilometrom – bo najnapornejši.

Kako so na startu v Sieni bodrili lanskega zmagovalca Toma Pidcocka (Ineos Grenadiers):

Pozdravljeni! Dvajset minut čez 11. uro 11:20 so se udeleženci letošnje dirke Strade Bianche v Italiji podali na 215 km dolgo pot. Glavni favorit za zmago je najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki lahko danes računa na močne pomočnike. Ob Pogačarju bo eden izmed favoritov tudi svetovni prvak na makadamu Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Ob Mohoriču bo v ekipi Bahrajna še Matevž Govekar.

