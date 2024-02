Pogačar na znanem in ljubem terenu

Dirka Strade Bianche bo potekala po zavitem in hribovitem delu brez daljših vzponov, a bo kar nekaj zahtevnih odsekov, zlasti makadamskih. Približno 71 kilometrov dirke bo namreč potekalo po makadamskih cestah, razdeljenih na 15 odsekov.

Vse skupaj se bo začelo v bližini stadiona Fortezze Medicee v Sieni. Prvih nekaj razgibanih kilometrov po asfaltu vodi do 2,1 kilometra dolgega makadamskega odseka pri 18. kilometru, ki je popolnoma raven in vodi rahlo navzdol.

Foto: RCS Sport

Drugi makadamski odsek (5,8 kilometra) je le nekaj kilometrov stran. To bo prvi zahteven del dirke s kratkim spustom, ki mu sledi daljši vzpon z naklonino nad deset odstotkov.

Po prihodu v Radi se trasa premakne na tretji makadamski odsek (dolžine 4,4 kilometra, drugi del prvega makadamskega odseka z začetka dirke), kmalu zatem pa na četrti odsek, imenovan La Piana, eden izmed klasičnih makadamskih odsekov dirke v dolžini 5,5 kilometra.

Pogačar in izzivalci Tadej Pogačar je osrednji favorit za zmago. Kako je zmagati na prestižni italijanski klasiki, je pokazal leta 2022, ko je kar 48 kilometrov pred ciljem napadel in se odpeljal veliki zmagi naproti. Zanj bo to prva dirka v sezoni, zato bodo oči še toliko bolj uprte vanj. Za razliko od preteklih let se kasneje podaja v tekmovalni del sezone, saj bo letošnja zanj zelo naporna. Čaka ga namreč dvojček Giro – Tour de France, kar predstavlja za tiste, ki se potegujejo za skupno zmago, težak zalogaj. V taboru UAE Emirates bodo imeli v svojih vrstah tudi Tima Wellensa. Ob njima bodo še Isaac Del Toro, Marc Hirschi in Jan Christen. V pomoč jim bo tudi Slovenec Domen Novak. Matej Mohorič je kot svetovni prvak na makadamski površini dokazal, da zna voziti po tovrstnih podlagah. Ker zanj velja, da je zelo vzdržljiv in mu ustrezajo daljše dirke, lahko pričakujemo, da se bo podal v boj za prestižno zmago. Lani jo je denimo zaključil na šestem mestu. Ob njem bo v vrstah Bahrain Victorious še rojak Matevž Govekar. Matej Mohorič bo prav tako na štartu. Foto: Guliverimage Naslednji v vrsti je Britanec Tom Pidcock – lanskoletni zmagovalec klasike Strade Bianche. Član INEOS Grenadiers bo vodja moštva, dobro pa se znajde na krajših in strmih vzponih, ki jih bo na Strade Bianche kar nekaj. Veliko izkušenj s tovrstnimi klasikami ima tudi njegov moštveni kolega Michal Kwiatkowski, nastopil pa bo še en izkušeni kolesar – Geraint Thomas. V ekipi Team Visma | Lease a Bike upe polagajo na Christopherja Laporta, vendar bi lahko bila dolžina dirke zanj prevelik zalogaj. Tovrstne trase obožuje Sepp Kuss, ki bo prav tako na štartu, lani pa se je na tej italijanski klasiki dobro znašel tudi Madžar Attila Valter. BORA – hansgrohe bo imela v svojih vrstah Daniela Martíneza, ki je na letošnji Dirki po Algarveju v dveh etapah premagal Remca Evenepoela in je prav tako v širšem krogu favoritov. Nemci bodo v boj poslali tudi Lennarda Kämno in Sergia Higuito. Pri EF Education First stavijo na Bena Healyja, Richarda Carapaza in Nelsona Powlessa, v vrstah ekipe Soudal Quick-Step bosta kolesarila Julian Alaphilippe in Kasper Asgreen …

Vzpon na Montalcino, drugi vzpon dneva (štiri kilometre pri petih odstotkih), je le nekaj kilometrov stran, in sicer na 57. kilometru trase. Peti (11,9 kilometra) in šesti (osem kilometrov) odsek se začneta takoj za krajem Torrenieri, med njima pa je le en kilometer asfalta. Oba sta zahtevna, hribovita in zelo naporna s številnimi zahtevnimi ovinki, vzponi in spusti.

Najtežji je osmi odsek in se začne v Ponte del Garbo (Asciano). Dolg je 11,5 kilometra in se večinoma vzpenja. Nakloni so tam nekoliko večji, še posebej blizu Monte Sante Marie.

Tom Pidcock je bil lanski junak klasike Strade Bianche. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Deveti makadamski odsek po Monteaperti je dolg le 800 metrov, a je povprečna naklonina več kot dvomestna.

Trasa se zatem vrne na asfalt v Vico d'Arbii, kjer se začne 30 kilometrov dolg krog. Sledi deseti odsek v dolžini 2,4 kilometra, kjer se nakloni dvigujejo do 15 odstotkov. Po nekaj kilometrih sledi enajsti odsek Le Tolfe (1,1 kilometra), ki ga zaznamuje hitri spust, temu pa sledi zelo strm vzpon (z največjim naklonom 18 odstotkov).

V zadnjih kilometrih, ko se bo karavana približevala Sieni, bo trasa zahtevna, potekala pa bo po širokih in ravnih cestah. Dva kilometra pred ciljem trasa zavije na Via Esterna di Fontebranda. Tu naklon doseže devet odstotkov. Kamnito tlakovana tla se začnejo 900 metrov pred ciljno črto. Naklon 500 metrov pred ciljem doseže več kot deset odstotkov, največji pa je 16 odstotkov. Vse skupaj se bo zaključilo na Piazzi del Campo.