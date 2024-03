In kaj o Pogačarjevi predstavi pravi Jonas Vingegaard?

Epska sobotna zmaga slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na italijanski makadamski klasiki Strade Bianche močno odmeva v kolesarskem svetu. "Bil sem ravno na poti in dirke nisem gledal, vem pa, da je napadel 80 kilometrov pred ciljem," je na številna vprašanja o Pogačarju odgovarjal tudi danski as Jonas Vingegaard, ki je Slovenca premagal na zadnjih dveh Tourih. Tudi letos poleti pričakujemo nov srdit spopad Pogačarja in Vingegaarda na francoski pentlji.

Vingegaarda, ki je sezono odprl konec februarja z zmago na španski dirki O Gran Camino, ta teden čaka nastop na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja (od 4. do 10. marca). Na tej dirki sta v zadnjih petih letih zmagovala Primož Roglič (2019, 2023) in Tadej Pogačar (2021, 2022), le leta 2020 jo je dobil Britanec Simon Yates. Letos na 59. izvedbi slovenskih kolesarjev ne bo, največji favorit za skupno zmago pa je prvi mož nizozemske ekipe Visma | Lease a Bike Jonas Vingegaard.

Pogačarjev nastop ga motivira

"Imel sem srečo, da v Španiji nisem zbolel, zato lahko nemoteno nadgrajujem formo. Menim tudi, da je bila odločitev, da ne nastopim na Strade Bianche, pametna, čeprav mi je ta dirka izjemno všeč in jo vedno rad pogledam po televiziji," je pred ponedeljkovim startom italijanske večetapne preizkušnje novinarjem razlagal Vingegaard. Seveda se ni mogel izogniti vprašanjem o Pogačarjevi epski sobotni predstavi, ko je z 81 kilometrov dolgim napadom deklasiral tekmece na belih cestah.

"Bil sem ravno na poti in dirke nisem gledal, vem pa, da je napadel 80 kilometrov pred ciljem, kar je impresivno. Dobro izgleda, zato ga moramo jemati kot zelo resnega konkurenta, ampak kot takega ga obravnavamo vedno," je odgovarjal 27-letni Danec, drugi najboljši kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze in po mnenju številnih strokovnjakov najboljši hribolazec na svetu. "Ko je nekdo tako dober, moraš biti boljši tudi sam, zato moraš delati še bolj trdo. To je motivacija," je še pristavil zmagovalec zadnjih dveh Tourov.

Vingegaard in Pogačar na Touru obračunavata zadnja tri leta. Foto: Guliverimage

Prvo soočenje šele na Touru?

Letos bosta Pogačar in Vingegaard najbrž spet glavna protagonista francoske pentlje, v njun dvoboj pa se bosta poskušala vmešati še Vingegaardov nekdanji moštveni kolega Primož Roglič – ta je sezono odprl včeraj na dirki Pariz–Nica in prvič dirkal kot član nemške BORE - hansgrohe – in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step). Ta obetajoči se četveroboj zbuja skomine med kolesarskimi navdušenci že nekaj časa. Tudi Evenepoel te dni nastopa na dirki Pariz–Nica in jo tudi želi dobiti.

A na preizkušnji Tirreno–Adriatico Vingegaard še ne bo imel tako imenitnih konkurentov. Zmagoslavje mu bodo poskušali preprečiti Juan Ayuso, Tao Geoghegan Hart, Jai Hindley, Ben O'Connor … Sam je v Italijo prišel motiviran. "Na tej dirki sem bil pred dvema letoma drugi in upam, da se bom letos lahko boril za zmago. To je moj prvi resnejši cilj pomladi, saj gre za eno pomembnejših dirk poleg grand tourov in bi jo zagotovo želel imeti med svojimi dosežki," pravi Danec.

Tudi Mattheu van der Poel se je oglasil. Foto: Guliverimage

Z nekdanjim kolegom Rogličem se bo srečal šele na Dirki po Baskiji (od 1. do 6. aprila), tam bo nastopil tudi Evenepoel, s Pogačarjem pa se bosta najverjetneje soočila šele na Touru. Pogačarja maja čaka prvi nastop na Giru, v programu ima še Dirko po Kataloniji in spomenika Milano–Sanremo ter Liege–Bastogne–Liege.

Na omenjenih spomenikih pa se bo s Pogačarjem pomeril tudi nizozemski as Mathieu van der Poel. Tudi aktualni svetovni prvak z lanske cestne dirke v Glasgowu in letošnji svetovni prvak v ciklokrosu se je odzval po sobotni Pogačarjevi kliniki. "Prijatelj, postajam malce prestrašen," je na družbenih omrežjih Pogačarju sporočil van der Poel.

