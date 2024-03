Kdo je dekle, ki ustvarja fanpage Tadeja Pogačarja? Med sledilci največ Italijanov, kar 86 odstotkov je moških.

Tadej Pogačar bo danes v Toskani, na eni najlepših dirk na koledarju, enodnevni italijanski klasiki Strade Bianche, vstopil v novo tekmovalno sezono. To bo vdahnilo še dodatnega vetra v jadra profila Pogacarfanclub na Instagramu, ki ima skoraj 38 tisoč sledilcev. Med njimi je največ italijanskih navijačev, kar 86 odstotkov je moških. Naval na profil je bil največji med lansko Dirko po Franciji, ko si je vsebino na profilu v obdobju 30 dni ogledalo kar milijon in pol ljubiteljev kolesarstva. Profil ustvarja 20-letna smučarska tekačica in velika ljubiteljica kolesarstva Eva Močnik iz Radomelj.

Navijaški profil na Instagramu Pogacarfanclub ustvarja smučarska tekačica in ljubiteljica kolesarstva Eva Močnik. Foto: osebni arhiv Eve Močnik Profil Pogacarfanclub na Instagramu tudi v času tekmovalnega zatišja ni miroval. Eva Močnik, ki profil ustvarja že od aprila 2021, je vseskozi na preži za novimi vsebinami, povezanimi z najboljšim kolesarjem jakostne lestvice Mednarodne kolesarske zveze Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates).

"Najbolj so gledani in všečkani originalni videi in fotografije, na primer lanska Lombardija ali državno prvenstvo, kjer sem material posnela sama," pripoveduje mlada športnica iz Radomelj, ki poka od idej in zamisli tako glede objav na družbenih omrežjih kot svojih osebnih ambicij.

Prvo fotografijo sta z bratom dvojčkom Martinom Močnikom, prav tako smučarskim tekačem, objavila aprila 2021 (šlo je za objavo fotografije z dirke Liege–Bastogne–Liege, kjer je Pogačar končal na prvem mestu), v skoraj treh letih se jih je zvrstilo že več kot tisoč.

Vse je v pravem tajmingu

Eva, ki v objave poleg Pogačarja vključuje tudi njegovo zaročenko, prav tako kolesarko Urško Žigart, želi na ta način širiti njuno prepoznavnost, objave pa skuša prepletati tudi s promocijo uspehov preostalih slovenskih profesionalnih kolesarjev, od Jana Tratnika do Primoža Rogliča in drugih.

Material za objave dobiva tudi od navijačev. "Nekateri navijači mi sami pošljejo fotografije ali videe, vendar je pomembno, da material pravilno sestavim in za objavo ujamem pravi tajming. Pomembno je, da ima objava v ozadju zgodbo in da objave niso prepogoste," poudarja sogovornica. Sledilci objave na Instagramu najraje spremljajo v zgodbah (story), najbolj gledane pa imajo v 24 urah tudi po šest tisoč ogledov.

Največ sledilcev iz Italije, kar 86 odstotkov je moških

Pregled statistike obiskovalcev profila Pogacarfanclub razkriva zanimivo narodnostno strukturo navijačev. Med sledilci je namreč največ Italijanov (11 odstotkov), z dobrimi devetimi odstotki jim sledijo Francozi in Španci, pet odstotkov navijačev je iz Brazilije, 4,8 odstotka pa jih prihaja iz Kolumbije. Kar 86 odstotkov sledilcev je moških, preostalih 14 odstotkov predstavljajo ženske. Polovica navijačev je stara od 35 do 54 let. Objava z največ dosega je fotografija Pogačarja in Žigartove na plaži.

Največji porast števila sledilcev je Eva zaznala med lanskim Tourom, ko si je vsebine na profilu Pogacarfanclub v obdobju 30 dni ogledalo kar 1,5 milijona ljubiteljev kolesarskega športa.

Eva Močnik na lanskem državnem prvenstvu v vožnji na čas s ciljem na Pokljuki. Foto: osebni arhiv Eve Močnik To pa ni edini profil na družbenih omrežjih, kjer svoj pečat pušča mlada športnica Eva Močnik.

Na Instagramu ustvarja tudi vsebine na profilu Mezgec fan, ki združuje navijače Luke Mezgeca (kot otrok si je želela biti kot Luka Mezgec), z očetom, športnim novinarjem Metodom Močnikom, skrbi za profil SloCycling na Facebooku, izven športnih voda pa ustvarja tudi vsebine na družbenih omrežjih občine Kamnik.

Podlago za vse, kar dela, ji prinašajo izkušnje, deloma pa tudi študij marketinga, družbenih medijev in odnosov z javnostmi na fakulteti Doba, pravi.

Smučarska tekačica, ki rade sede tudi na kolo

Poleg življenja na spletu ima še bolj intenzivno življenje v realnosti. Ob naštevanju vsega, kar počne, je na mestu vprašanje, ali ima njen dan na razpolago več ur, kot jih ponujajo naši. Poleg vsega omenjenega namreč že od otroštva trenira smučarski tek (nastopila je tudi v štafeti na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu v Planici, najbolj pa je ponosna na nastop na Marcialongi (70 km) in drugih tekmah serije smučarskih tekov na dolge proge v klasičnem slogu ski classics) in veliko kolesari.

V bližnji prihodnosti se želi preizkusiti v pravi kolesarski ekipi, sanja pa tudi o ustvarjanju omrežij za profesionalno kolesarsko ekipo. Da si želi opraviti tudi izpit za avtobus, s katerim bi lahko prevažala člane kolesarskih ekip, pa je že tema za drug članek …

