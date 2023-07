Jorge Larco, 38-letni arhitekt iz Ekvadorja, je med letošnjo Dirko po Franciji po vsaki etapi (in tudi po obeh prostih dnevih na dirki) ustvaril ilustracijo, ki je kar najbolje ponazorila dogajanje na dirki.

Larco svoje mojstrovine, ki jih navdihuje prav kolesarstvo, dnevno objavlja na profilu Lette na družbenem omrežju Instagram, kjer ima skoraj 80 tisoč sledilcev. Med njimi so številni kolesarji (Rigoberto Uran, Egan Bernal, Fausto Masnada, Rohan Dennis, če jih izpostavimo le nekaj), kolesarski vplivneži in ljubitelji tega športa.

Glavna akterja Dirke po Franciji sanjata drug o drugem:

Kot je povedal v pogovoru za Sportal, je kolesarstvo zanj izjemen vir navdiha, v šport pa se je zaljubil že kot amaterski kolesar. "Kolesarstvo je v marsičem spremenilo moje življenje, danes pa predstavlja tudi velik del mojega poklicnega ustvarjanja, v katerem izjemno uživam. Kolesarstvo je na nek način osnova mojega osebnega razvoja v zadnjih letih."

Ilustracija, ki prikazuje očetovski dopust Wouta van Aerta:

Zanimivo je, da je za njegovo obuditev ustvarjalne žilice kriva epidemija. Ko so se med zaprtjem v prvem valu koronske epidemije njegovi arhitekturni projekti ustavili in tri mesece zapored skoraj ni zapustil stanovanja, se je vrnil k risanju. Začel je s preprostimi črno-belimi ilustracijami, nakar mu je prijatelj predlagal, naj na profil Fette, ki ga je na Instagramu ustvarila njegova žena Anna, naloži nekaj najbolj nepozabnih podob iz sveta profesionalnega kolesarstva v zadnjih letih. Tako se je začelo ...

Služba in hobi hkrati

Larco pravi, da je risanje danes zanj služba in hobi hkrati. "Srečen sem, da lahko svojo ljubezen do kolesarjenja združim z željo po sporočanju tega, kar vidim v vsaki fazi dirke," pravi ekvadorski umetnik, ki trenutno pozorno spremlja dogajanje na kolesarki dirki Tour de France Femmes in ga v obliki ilustracij, ki jih s pomočjo digitalnih orodij ustvarja na računalniku, deli s svetom.

Kako je pokojni Gino M ä der pripomogel k zmagi Mateja Mohoriča:

"Med vsemi ilustracijami, ki sem jih ustvaril med letošnjo Dirko po Franciji, sem najbolj ponosen na ilustracijo, ki prikazuje zmago Mateja Mohoriča. Ta se me je zaradi njegovega čustvenega odziva po zmagi in intervjuja zelo močno dotaknila. Z ilustracijo sem želel prikazati, kako mu je v zadnjih centimetrih prek ciljne črte pomagal Gino Mäder. In druga ilustracija, ki se mi zdi posebna, je ilustracija, ki prikazuje Pogačarja in Vingegaarda med igro šaha. Razlog? Letošnji Tour je bil tudi zame zelo unikatna strateška šahovska partija."

Tour 2023 kot unikatna šahovska partija:

Prav ilustracija Mohoriča je bila letos deležna največ všečkov, lani pa je največ pozornosti požela ilustracija, ki izpostavlja trenutek v 18. etapi, v katerem je Vingegaard počakal na Pogačarja, ki je padel, da sta potem skupaj nadaljevala boj do cilja. "Verjamem, da je bil tako velik odziv zato, ker mi je uspelo prikazati, kako sam doživljam in vidim kolesarstvo. Mislim, da se številni na enak način identificirajo s tem športom. To je pripeljalo do številnih pozitivnih odzivov."

Larco pravi, da sicer osebno ne pozna nobenega od profesionalnih kolesarjev, jih pa občuduje, bodisi zaradi njihove osebnosti bodisi zaradi sloga vožnje. "Moji najljubši kolesarji in kolesarke so Pogačar, van Aert, Mathieu van der Poel, Egan Bernal, Rigo, Froome, Alexander Chalequito Cepeda, Marianne Vos, Cecilie Uttrup Ludwig … Všeč sta mi njihov slog vožnje in način, na katerega komunicirajo z ljudmi, to jih dela drugačne od preostalih."

"Poguito" ima res dober smisel za humor

Med letošnjim Tourom je objave ekvadorskega umetnika večkrat delil tudi Tadej Pogačar, ki ima na Instagramu več kot 1,2 milijona sledilcev. "Prav neverjetno, Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, je moja dela večkrat delil na svojih družbenih omrežjih. To, da tako ugleden kolesar, kot je Pogačar, ceni in priznava moj pogled na kolesarstvo, mi res veliko pomeni. Mislim, da ima "Poguito" res dober smisel za humor."

Fette je ovekovečil tudi zgodovinski kronometer Primoža Rogliča, ki je bil ključ do zmage na Giru:

Remco Evenepoel je nekaj ur po zmagi na drugem kronometru Gira zaradi okužbe s covidom odstopil z dirke:

Pogačar, zlomljeno zapestje in trnova pot do nastopa na Touru:

Pogačar po zmagi na dirki Amstel Gold, kjer prvi trije na zmagovalnem odru nazdravijo s pivom sponzorja:

Roglič po zmagi na etapni dirki Tirenno-Adriatico:

Mojstrska predstava Pogačarja na dirki Pariz-Nica:

